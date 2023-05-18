16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Этнопарк дружбы народов поучаствует в "Ночи музеев", проведет "День пирога" и отметит Троицу Появилась интерактивная карта "Ночи музеев" в Самаре В Самаре откроется выставка, приуроченная к Дню Самарского знамени В "Открытой галерее" показали художественную выставку "Теплая..." В Самаре открылась юбилейная выставка товарища Сухова

Музеи и выставки Культура

Появилась интерактивная карта "Ночи музеев" в Самаре

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 мая, пройдет акция "Ночь музеев-2023". Тема этого года — "История и истории". В Самаре в акции примут участие более 60 площадок.

Есть программы, участие в которых можно принять с 13:00, в них могут принять участие даже дети. Основная программа акции начинается в 18:00. К акции присоединились: 29 музеев, девять культурных центров, галерей, креативных кластеров; восемь библиотек; четыре театра и концертных организации; два образовательных центра; три площадки арт-маркета и другие.

Творческие программы пройдут и в городских парках и скверах. В 17:30 стартуют музыкальные истории в Струковском саду. Там выступит Самарский духовой оркестр и вокальная группа Viva. Вечер завершит концерт "Басы на Волге" — этот проект посвящен 150-летию Федора Шаляпина, в нем примут участие ведущий солист Большого театра России Михаил Казаков, солист Московского театра "Новая опера" Отар Кунчулия.

Всю информацию об участниках акции можно найти на "Карте Ночи Музеев" на сайте администрации Самары. Получить подробную информацию о программах, времени работы и режиме посещения можно в информационном центре 19 мая с 15:00 до 20:00 и 20 мая с 12:00 до 23:00.

20 мая, с 15:00 до 23:30, с интервалами 15 минут от остановки "Самарский филиал Третьяковской галереи" до "Хлебной площади" будут ходить бесплатные экскурсионные автобусы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4