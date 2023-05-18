Появилась интерактивная карта "Ночи музеев" в Самаре

В субботу, 20 мая, пройдет акция "Ночь музеев-2023". Тема этого года — "История и истории". В Самаре в акции примут участие более 60 площадок.

Есть программы, участие в которых можно принять с 13:00, в них могут принять участие даже дети. Основная программа акции начинается в 18:00. К акции присоединились: 29 музеев, девять культурных центров, галерей, креативных кластеров; восемь библиотек; четыре театра и концертных организации; два образовательных центра; три площадки арт-маркета и другие.

Творческие программы пройдут и в городских парках и скверах. В 17:30 стартуют музыкальные истории в Струковском саду. Там выступит Самарский духовой оркестр и вокальная группа Viva. Вечер завершит концерт "Басы на Волге" — этот проект посвящен 150-летию Федора Шаляпина, в нем примут участие ведущий солист Большого театра России Михаил Казаков, солист Московского театра "Новая опера" Отар Кунчулия.

Всю информацию об участниках акции можно найти на "Карте Ночи Музеев" на сайте администрации Самары. Получить подробную информацию о программах, времени работы и режиме посещения можно в информационном центре 19 мая с 15:00 до 20:00 и 20 мая с 12:00 до 23:00.

20 мая, с 15:00 до 23:30, с интервалами 15 минут от остановки "Самарский филиал Третьяковской галереи" до "Хлебной площади" будут ходить бесплатные экскурсионные автобусы.