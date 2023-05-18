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Музеи и выставки Культура

Этнопарк дружбы народов поучаствует в "Ночи музеев", проведет "День пирога" и отметит Троицу

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этнопарк дружбы народов представил программу на ближайшие недели.

20 мая, с 11:00 до 21:00, парк участвует в "Ночи музеев". В программе — мини-экскурсии в национальных подворьях, мастер-классы по свечному и кожевенному делу, также посетителям представят историческую реконструкцию, шоу огня и света.

28 мая, с 11:00 до 20:00, состоится "День пирога". Помимо экскурсий в национальных подворьях, проведут интерактив для детей, мастер-классы по приготовлению национальной выпечки, созданию рисунков с пирогами и поделок из бумаги и пластилина. Предусмотрена и конкурсная кулинарная программа. Посетители смогут попробовать национальные лакомства.

4 июня, с 11:00 до 20:00, в Этнопарке пройдет Первый областной фестиваль традиционной народной культуры "Гуляния на Троицу". Гостей также приглашают в национальные подворья на мини-экскурсии. После открытия фестиваля покажут обрядовые действа, в том числе обряд проводов березки. Также организуют хоровод-шествие. Кроме того, будут работать сразу несколько интерактивных площадок: "Хороводная поляна", "Детские игры", "Молодецкие забавы и состязания", "Традиционная инструментальная музыка" и "Традиционное рукоделие". На площадке Этнопарка приготовят троицкие обрядовые угощения — яичницу и квас.

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