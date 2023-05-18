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Третьяковка в Самаре выпустила стикеры для "Телеграма" и обои для рабочего стола

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал Третьяковки в Самаре разработал анимированный стикерпак для "Телеграма" и обои для рабочего стола с супрематическими фигурами.

Фото: Филиал Третьяковской галереи в Самаре

Здесь вы можете скачать стикерпак с текстом, стикерпак без текста и обои для рабочего стола.

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