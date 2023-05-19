В Самарской области стартовал проект Росреестра "Земля для туризма"

Самарская область вошла в число регионов, на чьих территориях стартовал проект Росреестра "Земля для туризма", главная цель которого - определение территорий для вовлечения в оборот в интересах развития туризма, привлечения инвесторов в районы с большим туристическим потенциалом.

Реализация этого проекта способствует эффективному управлению земельными ресурсами, а также росту инвестиционной привлекательности нашего региона.

Самарская область входит в топ-10 национального туристического рейтинга. В регионе в последние годы активно развиваются разные направления туризма, ведь Самарская земля богата не только природными красотами и памятниками архитектуры, но и культурными событиями.

"Количество туристов за первые три месяца текущего года составило 672,284 тыс. человек, что на 27,1% больше аналогичного периода прошлого года", - сообщили в министерстве туризма региона.

В Управлении Росреестра по Самарской области открылась фотовыставка "Путь сердца по родному краю". Она проходит в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию создания системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По счастливому стечению обстоятельств наш четвертьвековой юбилей совпал с 25-летием утверждения Самарской губернской думой герба Самарской области.

"Сегодня полномочия нашей организации распространяются на различные сферы жизни. Это не только вопросы государственной регистрации прав и кадастровый учет, но и многие федеральные программы и проекты, в число которых входит проект "Земля для туризма". В Российской Федерации Росреестр создает серьезный информационный ресурс, где размещаются объекты туристического интереса. Наш регион богат традициями, достопримечательностями и уникальной природой. И наша задача - выявлять территории, которые позволят развивать туристическую отрасль Самарской области", - такими слова открыла фотовыставку заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Фотовыставка рассказывает о гостеприимном крае и живописных местах, где любят бывать жители и гости нашего региона: Струковский сад, сказочный Сквер Аксаковых, Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина, Храм Георгия Победоносца, Колокольня Иверского женского монастыря, Самарский академический театр драмы им. М.Горького, таинственное Голубое озеро, вершина Жигулей - гора Стрельная, набережная Волги и другие незабываемые уголки нашей области. Все эти места, безусловно, представляют туристический интерес, многие из них являются объектами культурного наследия.

Организаторы выставки выражают признательность всем, благодаря кому эта выставка состоялась, кто представил для экспозиции свои фотографии, поделившись частичкой своего сердца, судьбы.

Выставка пройдет очно для сотрудников Управления Росреестра и филиала ППК "Роскадастра" по Самарской области до 28 мая.

Посмотреть онлайн можно прямо сейчас по ссылке.



Материал подготовлен

Управлением Росреестра по Самарской области