В Самарской области запретят посещать леса с 23 по 31 мая

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликовало приказ об ограничении пребывания граждан в лесах из-за высокой пожарной опасности.

"Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ, за исключением проведения лесозащитных мероприятий на участках Кошкинского, Шигонского лесничеств Самарской области в период с 23 мая по 31 мая 2023 года включительно", —отмечается в тексте документа.

Ранее, был опубликован аналогичный приказ о запрете посещения лесов с 6 по 10 мая.