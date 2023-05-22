В Самарской области запретят посещать леса с 23 по 31 мая

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликовало приказ об ограничении пребывания граждан в лесах из-за высокой пожарной опасности.
"Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ, за исключением проведения лесозащитных мероприятий на участках Кошкинского, Шигонского лесничеств Самарской области в период с 23 мая по 31 мая 2023 года включительно", —отмечается в тексте документа.
Ранее, был опубликован аналогичный приказ о запрете посещения лесов с 6 по 10 мая.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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