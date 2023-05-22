В понедельник, 22 мая, департамент транспорта Самары сообщил о восстановлении движения трамваев по ул. Советской.

Напомним, 17 мая ведомство проинформировало о перебоях в движении трамваев по маршрутам №№ 13, 21, 24, 25. В пресс-службе заявили, что движение по ул. Советской осуществляется по аварийной схеме питания контактной сети в связи с повреждением кабельной линии. Транспорт курсировал по временной схеме до конца минувшей недели.

"По состоянию на понедельник, 22 мая, движение трамваев по ул. Советской восстановлено в полном объеме, с учетом дорожной ситуации — скопления стороннего транспорта на трамвайных путях, — уточнили в дептрансе. — МП "ТТУ" непрерывно следит за выпуском наземного электротранспорта на линию. Необходимо также учитывать, что после закрытия на ремонт путепровода по ул. Земеца количество трамвайных маршрутов, проходящих через пр. Кирова, увеличилось с двух до семи, а количество подвижного состава возросло с 16 до 50, что с учетом сложной заторовой обстановки вносит коррективы в интервалы движения трамвайных поездов. Просим учитывать это обстоятельство при планировании поездок".