Две лекции завершат выставку "Самарские наличники" в галерее "Заварка"

В среды, 24 мая и 31 мая, в музее-галерее "Заварка" пройдут лекции (6+), которые завершат выставка "Самарские наличники".

Посмотреть изображения оконных обрамлений и резных деталей деревянных зданий, а также подлинные элементы декора исторических домов и широкий предметный ряд, связанный с изготовлением и популяризацией наличников, можно до 31 мая.

Вход на лекции свободный, но необходима предварительная запись в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.

Заведующий лекционным отделом Детской картинной галереи, историк, краевед Александр Житков 24 мая, с 19:00 до 20:00, прочитает лекцию о деревянных постройках Самары и Куйбышева "От крепости до речного вокзала".

В последний день работы выставки, 31 мая, с 19:00 до 20:00, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, краевед Олег Баулин расскажет про "Стилевое многообразие деревянного зодчества Самары".

Следующая выставка в музее-галерее "Заварка" откроется в начале июня. Она будет посвящена утраченным деревянным постройкам Самары и продлится до осени.