"Зелёный марафон": в Самаре прошел праздник спорта, экологии, красоты и здоровья

20 мая набережная Волги принимала яркий спортивный фестиваль — юбилейный Зелёный Марафон Сбербанка. Радость движения, танцы, музыка, спорт — более 16 тысяч человек в Самаре ощутили заряд положительной энергии, а по всей стране забег собрал десятки тысяч спортсменов, став одним из самых массовых спортивных мероприятий, сообщили в пресс-службе Сбера.

Старты для всех

В забеге участвовали профессиональные спортсмены, любители разных возрастов и даже болельщики. Взрослые преодолевали дистанции на 10 и 4,2 км, а дети и участники инклюзивных стартов на креслах-колясках состязались на дистанции 420 м. Для детей до года прошел "Совсем зелёный марафон" — малыши ползали и резвились в специальном игровом манеже. Ну и, конечно, премьера этого года — забег с собаками на 420 м.

В этом году "Зеленый марафон" отметил 10-летний юбилей. За эти годы на старты вышли более 750 тысяч человек.

А вот для сотрудника Андрея Извекова и его семимесячной дочки марафон стал дебютным. "Мы рады, что одолели дистанцию, получили грамоту и медаль, а сейчас планируем обойти все локации. Нам все понравилось", — поделился впечатлениями молодой папа, пока ребенок изучал заслуженную награду.

Творить добро

По традиции "Зеленый марафон" — не просто спортивное, а ещё и благотворительное мероприятие. В этом году Сбер расширил благотворительную составляющую марафона и объявил о старте большой благотворительной акции — "Мир открытых возможностей", которую проводит совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Собранные средства будут направлены на оказание психологической, педагогической и финансовой помощи семьям, где воспитываются дети с особенностями развития. Акция продлится до 1 сентября 2023 года. Поэтому все желающие успеют принять в ней участие через платформу СберВместе.

Управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин отметил, что 10-й юбилейный Зелёный Марафон особенно символичен для каждого из работников компании. "Сегодня мы даем старт благотворительной акции "Мир открытых возможностей" совместно с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". В рамках акции мы объявляем о сборе средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот. Сбер уже сделал первый взнос в 10 млн рублей. Друзья, присоединяйтесь и вы", — призвал руководитель.

Экология и здоровье

В этом году спортивный праздник проходит в День Волги, и спортсмены собрались на набережной не просто для того, чтобы пробежать. "Сбер заботится об экологии, и уже по сложившейся традиции мы третий год подряд делаем забор воды в Волге для проведения исследования и оценки качества в рамках акции "Дань Волге в День Волги", — подчеркнул Сергей Тютин.

Экологическая повестка стала значимой составляющей Зелёного Марафона: для зрителей и болельщиков было организовано несколько эколокаций. Прямо на площадке прошла акция по сортировке отходов "Вторсырье на благотворительность", в большом шатре слушателей ждал лекторий на тему сохранения природы, а все желающие могли внести свою лепту в постановку рекорда России по самой большой картине из пластиковых крышечек. Волонтеры Сбера совместно с волонтерами проекта на площадке Зелёного Марафона выложили самую большую 3D картину в России, состоящее из более чем 50 тысяч пластиковых крышечек. Общая площадь арт-объекта — 46 кв. м. Макет на тему "Волга, Самара, экология" разработала Мария Русских — графический дизайнер из Самары.

Фестиваль изобиловал и спортивно-развлекательными активностями: мастер-класс по зумбе, хатха-йоге и по Dancehall, выступление кавер-группы и танцевальное шоу PROдвижение. Эксклюзивно для участников и гостей праздника футбольный мастер-класс провели игроки команды "Крылья Советов–М". Для поклонников здорового образа жизни были организованы консультации нутрициолога и реабилитолога, а также различные мастер-классы: по пошиву эко-одежды, раскраске значков и другие.

Тренер-реабилитолог Сергей Лучанинов сам принял участие в забеге. Он уверен, что подобные праздники приносят большую пользу: "Радует, что Сбер каждый год проводит такие мероприятия, год от года они становятся все более красочными и информативными. Радует, что столько народу пришло сегодня. Я надеюсь, что и дальше праздники будут продолжаться еще в более широком масштабе".

Веселые старты

Впервые в истории марафонов были устроены собачьи бега в необычном формате. Питомцы бежали дистанцию вместе с хозяевами. Dog-friendly-зона фестиваля привлекла очень много гостей из тех, кто пришел на набережную вместе с четвероногими друзьями.

Одна из участниц, Ирина Шмелева, работает в строительной компании "Монолит". Вместе со своим годовалым доберманом она впервые вышла на старт. "Для нас это очень интересно, новый опыт. Мы пришли не только посмотреть на других и показать себя, но и сблизиться с собакой, так как это командное мероприятие, — смеется Ирина. — Мы очень рады, что в Самаре устраивают такие праздники!"

Руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов заверил, что его ведомство всегда активно поддерживает такие мероприятия, и Зелёный Марафон — не исключение. Благодаря поддержке Самара считается одним из лидеров среди городов России по качеству организации легкоатлетических стартов.

"Сбер на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в развитие человека как личности, уделяя огромное внимание спорту как элементу корпоративной культуры, так и поддерживая спортивные движения среди клиентов банка. Зелёный Марафон — живое тому доказательство", — уверен Дмитрий Чеканов.