В Самаре признали ничтожной сделку между СамГУПС и его ректором

Советский районный суд Самары по требованию Куйбышевской транспортной прокуратуры признал ничтожной сделку в вузе.

Ранее во время проверки надзорное ведомство обнаружило нарушения в СамГУПС. В 2020 г. проректор университета заключил контракт на научно-исследовательскую работу с ректором. Таким образом возник конфликт интересов — у должностных лиц появилась возможность получить выгоду для себя.

О конфликте интересов университет должен был сообщить в Федеральное агентство железнодорожного транспорта, но не сообщил.

В связи с этим Куйбышевский транспортный прокурор подал иск о признании сделки недействительной. Теперь ректор должен вернуть деньги за исполнение контракта, а университету надлежит вернуть выполненный объем научной работы.