Дмитрий Азаров передал самарским бойцам в зоне СВО 32 единицы спецтехники и автомобилей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в зоне проведения специальной военной операции передал всем воинским подразделениям более 30 единиц спецтехники и легковых автомобилей, а также дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию.
"Рад тому, что мы впервые смогли собрать вместе представителей всех воинских подразделений, в которых проходят службу наши земляки. Собрали мы их не просто, чтобы повидаться, хотя и это было для меня лично очень важно, как и для самих бойцов. Сегодня мы передали воинским подразделениям, где проходят службу наши земляки, специальную технику, легковые автомобили - 32 единицы", - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул: суммарно благодаря поддержке промышленных предприятий региона в ближайшее время в воинские подразделения российской армии, где проходят службу самарские защитники, планируется передать в общей сложности 78 машин.
Напомним, во время предыдущей поездки Дмитрия Азарова в зону проведения СВО бойцы рассказали о нехватке техники, необходимой, например, для подвоза воды, топлива, тушения пожаров. Нужны были автомобили для перевозки людей, машины с грузоподъемным краном, передвижные дизель-генераторы, а также запасные части.
Командиры воинских подразделений отметили значимость переданной техники. Так, например, машину КУНГ будут использовать в качестве передвижной ремонтной мастерской - как в тыловых районах, так и на передовой.
Заместитель командира 45-го полка Владимир Харьков отметил, что месяц назад нехватку автомобилей обсуждали с Азаровым во время его поездки, и руководитель области оперативно решил задачу во взаимодействии с предприятиями области.
"Эта поддержка очень важна, все автомобили нужны и обязательно помогут нам в исполнении наших задач. Замечательно, что помогает бизнес, - подчеркнул военнослужащий. - Нам важна любая поддержка. Настрой у нас боевой".
Во время поездки в зону СВО Дмитрий Азаров по традиции пообщался с бойцами, выслушал предложения, а также вопросы личного характера по оказанию дополнительной помощи их семьям. Все они были взяты в проработку.
В ходе поездки глава Самарской области успел заехать к бойцам 2 Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Там руководитель области встретился с командующим Андреем Колотовкиным, чтобы обсудить, какая еще дополнительная помощь нужна самарским защитникам.
В завершении дня, уже поздно вечером, губернатор Самарской области проинспектировал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры города-побратима Снежное. Регион оказывает помощь в восстановлении детских садов, школ больниц, дорог, коммунальных сетей.
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