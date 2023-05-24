Самарская область вновь принимает федеральные СМИ

С 21 по 23 мая в Самарской области проходил первый рекламно-информационный тур для представителей федеральных средств массовой информации.

Гости на протяжении трех дней изучали туристические возможности Самарской области и лично знакомились с главными точками притяжения региона. Журналисты остались в восторге от видов, открывающихся со Стрельной горы, восхитились контрастами самарской архитектуры, по достоинству оценили гостеприимство принимающей стороны, были поражены гастрономическими открытиями в ресторанах региона.

Как отмечает директор туристского информационного центра Самарской области Анна Павкина: "Рекламно-информационные туры являются эффективным инструментом продвижения региона на федеральном и международном уровне. По итогам рекламного тура участники опубликуют в своих изданиях статьи о Самарской области, что положительно повлияет на уровень туристического потока в регион".

Организация рекламно-информационных туров в Самарскую область для представителей федеральных средств массовой информации проходит ежегодно и реализуется в рамках государственной программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2015–2025 годы".

Организатором туров выступает Туристский информационный центр при поддержке министерства туризма Самарской области.