Ольга Потешкина выиграла Кубок России по плаванию спорта ЛИН

В Йошкар-Оле завершился Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Соревнования прошли на дорожках бассейна Дворца водных видов спорта. В них приняли участие более 75 спортсменов из 17 регионов Российской Федерации. Отметим, данный турнир собирает лучших пловцов спорта ЛИН, имеющих разряды не ниже кандидатов в мастера спорта.

Представительница Самарской области Ольга Потешкина завоевала четыре медали: "золото" на 50 метров на спине (35.43) и 100 метров на спине (1:17.14). "Серебро" на 200 метров вольным стилем (2:22.01)и 200 метров комплексным плаванием (2:38.96).