"Росгосстрах": количество обращений из-за пожаров в частных домах в период майских праздников увеличилось в полтора раза

По уже сложившейся традиции эксперты "Росгосстраха" проанализировали страховые случаи с домами и квартирами клиентов компании, которые произошли во время "майских каникул", — с 1 по 10 мая. Как и прежде, чаще всего по страховым случаям обращались собственники домовладений — на них пришлось порядка 80% поданных в компанию заявлений. А вот соотношение заявлений по рискам в этом году заметно изменилось. Так, если в прошлом году почти половина обращений владельцев частных домов была по риску "сильный ветер", то в этом на первом месте оказался риск "пожар" — на него пришлось 46% поданных в "Росгосстрах" заявлений. Это в полтора раза больше, чем после майских праздников в прошлом году. А в 2021 году доля таких заявлений составляла только 20%.
Около 30% заявлений было подано в компанию из-за ущерба жилью в результате стихийных бедствий; порядка 10% — из-за заливов. Более 8,5% заявлений касались случаев краж и вандализма.
Самую крупную страховую выплату — 2,4 млн рублей — получил хозяин дома из поселка Смолино Курганской области: из-за лесных пожаров с порывами ветра сгорели десятки строений — в "Росгосстрах" поступило более 70 заявлений. В компании этому событию был присвоен статус "массового убытка" — процесс урегулирования после приема первичного пакета документов составил всего 5 календарных дней.
Самая маленькая сумма — 4,3 тыс. рублей — была выплачена владельцу дачного домика из Ярославской области: пытаясь проникнуть в дом, злоумышленники повредили оконную раму. В целом же количество поданных заявлений по риску "противоправные действия третьих лиц" в период майских праздников в этом году осталось на том же уровне, что и за аналогичный период 2022-го.
Свыше четверти обращений по страховым случаям в первой декаде мая поступило в компанию от клиентов из Курганской области. Далее идут обращения владельцев домов из республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края, Свердловской, Вологодской, Нижегородской и Тюменской областей.
Для городских квартир самыми распространенными страховыми случаями ожидаемо оказались заливы — на них пришлось 94% поданных в компанию заявлений (годом ранее — 90%); 3% обращений были связаны с пожарами (было 5%).
Больше всего страховых случаев в многоэтажных домах было зафиксировано в Москве и Подмосковье — на этот регион пришлось примерно 22% поданных заявлений (такая же доля заявлений была и в прошлом году). Далее идут собственники квартир из Вологодской области, Пермского края, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Приморского края, Ивановской и Тюменской областей, Мордовии.
Самая крупная выплата по страховым случаям с квартирами в этот период немногим превысила 28 тыс. рублей: деньги получил владелец квартиры из города Юрьев-Польский Владимирской области за поврежденные в результате залива обои и натяжной потолок в прихожей. Самая маленькая выплата также была из-за залива — за незначительно повреждённый потолок и дверь жителя квартиры в Кошкинском районе Самарской области.
"Для мая обычно характерны сильные ветра, и большая часть страховых случаев с домами в предыдущие годы была связана как раз таки с погодными катаклизмами. В этом году майские праздники были омрачены большим количеством пожаров, в первую очередь, в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Огонь — самая большая угроза для частного домостроения, именно из-за пожаров самый крупный ущерб: порядка 80% страховых выплат в общем объеме приходится именно из-за повреждения строений огнем. Нередко выгорают целые улицы. Как правило, причина каждого массового пожара — человеческий фактор: пал травы или мусора, непотушенный костер, небрежно брошенный окурок… И далеко не всегда виновников находят, но даже если найдут, рассчитывать на компенсацию за жилье — наивно. Страхование — понятный и проверенный временем способ защитить финансовые риски каждого собственника жилья. Если, конечно, дома были оценены на реальную сумму. Например, в той же Сосьве или в Кургане средняя выплата за сгоревшее жилье составила 500 тыс. рублей. Для сравнения, за три сгоревших дома в Кашире "Росгосстрах" выплатил 23 млн рублей, и на эти деньги жилье реально восстановить. А за 500 тыс. рублей построить хороший добротный дом, увы, не получится. Поэтому экономия на страховом полисе в данном случае получается сомнительная: страховка на честную стоимость — это гарантия реальной выплаты".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.