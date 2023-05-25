"Росгосстрах": количество обращений из-за пожаров в частных домах в период майских праздников увеличилось в полтора раза

По уже сложившейся традиции эксперты "Росгосстраха" проанализировали страховые случаи с домами и квартирами клиентов компании, которые произошли во время "майских каникул", — с 1 по 10 мая. Как и прежде, чаще всего по страховым случаям обращались собственники домовладений — на них пришлось порядка 80% поданных в компанию заявлений. А вот соотношение заявлений по рискам в этом году заметно изменилось. Так, если в прошлом году почти половина обращений владельцев частных домов была по риску "сильный ветер", то в этом на первом месте оказался риск "пожар" — на него пришлось 46% поданных в "Росгосстрах" заявлений. Это в полтора раза больше, чем после майских праздников в прошлом году. А в 2021 году доля таких заявлений составляла только 20%.

Около 30% заявлений было подано в компанию из-за ущерба жилью в результате стихийных бедствий; порядка 10% — из-за заливов. Более 8,5% заявлений касались случаев краж и вандализма.

Самую крупную страховую выплату — 2,4 млн рублей — получил хозяин дома из поселка Смолино Курганской области: из-за лесных пожаров с порывами ветра сгорели десятки строений — в "Росгосстрах" поступило более 70 заявлений. В компании этому событию был присвоен статус "массового убытка" — процесс урегулирования после приема первичного пакета документов составил всего 5 календарных дней.

Самая маленькая сумма — 4,3 тыс. рублей — была выплачена владельцу дачного домика из Ярославской области: пытаясь проникнуть в дом, злоумышленники повредили оконную раму. В целом же количество поданных заявлений по риску "противоправные действия третьих лиц" в период майских праздников в этом году осталось на том же уровне, что и за аналогичный период 2022-го.

Свыше четверти обращений по страховым случаям в первой декаде мая поступило в компанию от клиентов из Курганской области. Далее идут обращения владельцев домов из республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края, Свердловской, Вологодской, Нижегородской и Тюменской областей.

Для городских квартир самыми распространенными страховыми случаями ожидаемо оказались заливы — на них пришлось 94% поданных в компанию заявлений (годом ранее — 90%); 3% обращений были связаны с пожарами (было 5%).

Больше всего страховых случаев в многоэтажных домах было зафиксировано в Москве и Подмосковье — на этот регион пришлось примерно 22% поданных заявлений (такая же доля заявлений была и в прошлом году). Далее идут собственники квартир из Вологодской области, Пермского края, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Приморского края, Ивановской и Тюменской областей, Мордовии.

Самая крупная выплата по страховым случаям с квартирами в этот период немногим превысила 28 тыс. рублей: деньги получил владелец квартиры из города Юрьев-Польский Владимирской области за поврежденные в результате залива обои и натяжной потолок в прихожей. Самая маленькая выплата также была из-за залива — за незначительно повреждённый потолок и дверь жителя квартиры в Кошкинском районе Самарской области.

"Для мая обычно характерны сильные ветра, и большая часть страховых случаев с домами в предыдущие годы была связана как раз таки с погодными катаклизмами. В этом году майские праздники были омрачены большим количеством пожаров, в первую очередь, в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Огонь — самая большая угроза для частного домостроения, именно из-за пожаров самый крупный ущерб: порядка 80% страховых выплат в общем объеме приходится именно из-за повреждения строений огнем. Нередко выгорают целые улицы. Как правило, причина каждого массового пожара — человеческий фактор: пал травы или мусора, непотушенный костер, небрежно брошенный окурок… И далеко не всегда виновников находят, но даже если найдут, рассчитывать на компенсацию за жилье — наивно. Страхование — понятный и проверенный временем способ защитить финансовые риски каждого собственника жилья. Если, конечно, дома были оценены на реальную сумму. Например, в той же Сосьве или в Кургане средняя выплата за сгоревшее жилье составила 500 тыс. рублей. Для сравнения, за три сгоревших дома в Кашире "Росгосстрах" выплатил 23 млн рублей, и на эти деньги жилье реально восстановить. А за 500 тыс. рублей построить хороший добротный дом, увы, не получится. Поэтому экономия на страховом полисе в данном случае получается сомнительная: страховка на честную стоимость — это гарантия реальной выплаты".