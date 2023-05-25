Предложения жителей региона будут включены в послание Дмитрия Азарова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с жителями региона - представителями различных отраслей. Общение продлилось более трех часов и было посвящено настоящему и будущему губернии.
Большинство предложений нашли поддержку у Дмитрия Азарова и будут учтены в послании депутатам губернской думы и жителям региона, с которым он выступит на следующей неделе, 30 мая. Впервые подготовка этого документа ведется с участием не только отраслевых министерств и ведомств, но и представителей работниками различных отраслей.
"Благодарю каждого из вас за то, что нашли время для сегодняшней встречи. Все вы - люди, которые делают конкретные, нужные, добрые дела, работая на созидание, развитие нашего региона, а значит, страны. Вы обладаете уникальными знаниями, компетенциями, чувствуете, что происходит в отраслях, в тех или иных территориях. Поэтому для меня важно обсудить с вами возможные направления развития региона и проблемные вопросы", - отметил губернатор, открывая встречу.
Напомним, Дмитрий Азаров с первых дней работы на посту главы региона в числе ведущих принципов работы обозначил обсуждение с людьми перед принятием всех ключевых решений, касающихся развития региона. Этот принцип, по которому работает сам губернатор, должен быть определяющим в работе всех министерств, ведомств, региональных и муниципальных органов власти.
Глава региона неоднократно подчеркивал: хотя в целом системная работа с жителями выстроена, но живого общения ничто заменить не может. Поэтому он регулярно проводит встречи с жителями в муниципальных районах, работниками предприятий, активистами территориального общественного самоуправлениями и старшими домов. В последний год особое внимание губернатор уделяет военнослужащим и их семьям - встречи с ними проходят практически еженедельно как в зоне СВО, так и в Самарской области.
"Общаясь со своими коллегами, я всегда говорю - на этапе подготовки, принятия решения я хотел бы, чтобы каждый высказал свое мнение и мы могли его обсудить. Мне это действительно важно. Иногда мы с коллегами и спорим по тому или иному вопросу вне зависимости от должности. Но когда решение уже принято - оно должно исполняться. Иначе результата не достигнешь", - отметил губернатор.
Заместитель генерального конструктора - начальник опытного конструкторского бюро ПАО "ОДК-Кузнецов" Игорь Селиванов обозначил ключевые вопросы для удержания на предприятии молодого специалиста - заработная плата, условия труда и обеспечение жильем.
"Первые два вопроса - это в первую очередь задача работодателя. Здесь нашей корпорацией ведется системная работа. По вопросу обеспечения жильем необходима поддержка и системная работа на уровне губернии. Нужно льготное ипотечное кредитование, социальное арендное жилье (оно у нас есть на Заводском шоссе, но его мало), общежития. Хотел бы вас попросить в этом аспекте сделать проработку и помочь нам", - обратился к губернатору Игорь Селиванов.
Глава региона отметил, что для ПАО "ОДК-Кузнецов" регион готов оказать поддержку. Губернатор уже обсуждал этот вопрос с руководством предприятия. "Нужно и новое арендное жилье, и льготные программы ипотеки. Обязательно будем этим заниматься. Корпорация в этом готова участвовать, строить жилье сама. Вопрос уже отрабатывается. Дано поручение по подбору строительных площадок", - рассказал Дмитрий Азаров.
Как сообщил глава региона, планируется использовать успешный опыт Самарской области по предоставлению льготной ипотеки для IT-специалистов. Такая мера поддержки была реализована Самарской областью первой в стране. С условием участия в федеральных программах ипотечную ставку удается компенсировать фактически полностью. Подобный механизм льготного кредитования планируется реализовать и для специалистов "ОДК-Кузнецов".
Как сообщил губернатор, на этой неделе во время встречи с заместителем президента - председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым он обсуждал вопрос участия банка в такой льготной ипотечной программе, предоставления скидок по процентным ставкам. Руководство ВТБ выразило заинтересованность в проекте.
На встрече участница тольяттинского отделения всероссийского волонтерского движения "Шьем для наших" Марина Князькова рассказала губернатору, что на данный момент волонтеры сшили более 9 тыс. комплектов одежды для бойцов СВО.
"Наше сообщество было организовано восемь месяцев назад. С вашей поддержкой нам была оказана помощь. Сегодня мы работаем по запросам бойцов, с которыми поддерживаем связь, делаем комплекты на каждого бойца, шьем тактические рубахи, дождевики, тенты, маскхалаты, не считая белья", - проинформировала она.
По словам Марины Князьковой, желающих участвовать в волонтерской работе, направленной на поддержку СВО, в Самарской области становится все больше. Звонят и напрямую активистке. Марина Князькова обратилась к губернатору с просьбой прикрепить к каждому муниципалитету региона координатора волонтерской деятельности, чтобы каждый, кто хочет оказать помощь фронту, мог получить консультацию и содействие.
Дмитрий Азаров предложил сосредоточить эти функции в создаваемом филиале Фонда поддержки военнослужащих. Он также добавил, что есть социальные координаторы, работающие с семьями военнослужащих, а в администрации каждого муниципалитета есть ответственный за эту работу. Глава региона поблагодарил тольяттинских добровольцев и всех неравнодушных жителей губернии за поддержку участников спецоперации.
Другое предложение Марины Князьковой касалось необходимости шире развернуть патриотическое воспитание детей. "Дети сейчас нуждаются в большем внимании, чем нам кажется", - уверена активистка. Помочь в этом могут уроки технологии. По ее мнению, в эти часы дети могут применить свой труд на пользу государству.
Наталья Попова, президент региональной федерации художественной гимнастики, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета, от лица спортивной общественности поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку спортсменов и развитие материально-технической базы отрасли.
"Спортивные объекты, которые возводятся сейчас в Самарской области, пользуются колоссальной популярностью. Детей много, заполняемость большая, но, конечно, хотелось бы там видеть и взрослых", - сообщила она.
Способствовать сохранению здоровья и физической активности людей поможет целевая региональная программа "Самарское спортивное долголетие". Такая программа могла бы объединить отдельные инициативы, которые уже реализуются в Самарской области, а также системную работу специалистов спортивных комплексов со взрослым населением.
Дмитрий Азаров поддержал предложение и заодно напомнил, что взрослые жители сельских территорий региона уже занимаются спортом и физкультурой на постоянной основе. Растет интерес людей к активному образу жизни, что подтверждается и цифрами статистики. По словам губернатора, сегодня 51% жителей Самарской области регулярно занимаются спортом. Для сравнения: три-четыре года назад этот показатель составлял 37%.
"Мы строим новые ФОКи, ледовые дворцы, бассейны и открытые площадки - создаем все условия. Конечно, давайте еще раз обратим внимание на организацию спортивной деятельности для взрослых людей", - резюмировал губернатор.
Кроме того, Наталья Попова рассказала губернатору о готовящемся проекте федерации для дошкольных образовательных учреждений - это бесплатная подготовка специалистов по гимнастике. Глава региона одобрил эту идею и дал соответствующее поручение министерству образования и науки Самарской области.
Дмитрий Азаров поддержал еще одну инициативу спортивной общественности региона - открыть Центр адаптивного спорта. Это позволит привлечь к занятиям спортом и физкультурой еще больше людей с ограничениями здоровья, а также создаст более комфортные условия для подготовки спортсменов высшего мастерства, паралимпийцев. С таким предложением выступила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Самарской области Елена Маркелова. Губернатор инициативу поддержал.
В ходе встречи Дмитрий Азаров поддержал и инициативу представителей космической отрасли о масштабировании Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2023", организатором которого является АО "РКЦ "Прогресс". Этот проект, созданный шесть лет назад, позволяет буквально с детского сада вести профориентационную работу, чтобы обеспечить кадрами производственные площадки ГК "Роскосмос" в будущем.
Ракетно-космический центр "Прогресс" служит постоянным партнером фестиваля "КосмоФест". Шесть лет назад совместно с министерством образования Самарской области был проведен первый фестиваль детского научно-технического творчества. За эти годы расширилась география участников, с каждым годом на конкурс поступает все больше заявок. В этом году во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест" участвовало свыше девяти тысяч детей, преподавателей и родителей из 41 региона России.
"Обязательно с министерством образования и науки Самарской области изучим проект и посмотрим, как плечо вам подставить", - отметил губернатор.
Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе уже несколько лет подряд проходит всероссийская олимпиада школьников по астрономии, поскольку Самара является космической столицей России. Не исключено, что и проект РКЦ "Прогресс" привлечет еще больше участников - уже со всех регионов страны без исключения.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...