Предложения жителей региона будут включены в послание Дмитрия Азарова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с жителями региона - представителями различных отраслей. Общение продлилось более трех часов и было посвящено настоящему и будущему губернии.

Большинство предложений нашли поддержку у Дмитрия Азарова и будут учтены в послании депутатам губернской думы и жителям региона, с которым он выступит на следующей неделе, 30 мая. Впервые подготовка этого документа ведется с участием не только отраслевых министерств и ведомств, но и представителей работниками различных отраслей.

"Благодарю каждого из вас за то, что нашли время для сегодняшней встречи. Все вы - люди, которые делают конкретные, нужные, добрые дела, работая на созидание, развитие нашего региона, а значит, страны. Вы обладаете уникальными знаниями, компетенциями, чувствуете, что происходит в отраслях, в тех или иных территориях. Поэтому для меня важно обсудить с вами возможные направления развития региона и проблемные вопросы", - отметил губернатор, открывая встречу.

Напомним, Дмитрий Азаров с первых дней работы на посту главы региона в числе ведущих принципов работы обозначил обсуждение с людьми перед принятием всех ключевых решений, касающихся развития региона. Этот принцип, по которому работает сам губернатор, должен быть определяющим в работе всех министерств, ведомств, региональных и муниципальных органов власти.

Глава региона неоднократно подчеркивал: хотя в целом системная работа с жителями выстроена, но живого общения ничто заменить не может. Поэтому он регулярно проводит встречи с жителями в муниципальных районах, работниками предприятий, активистами территориального общественного самоуправлениями и старшими домов. В последний год особое внимание губернатор уделяет военнослужащим и их семьям - встречи с ними проходят практически еженедельно как в зоне СВО, так и в Самарской области.

"Общаясь со своими коллегами, я всегда говорю - на этапе подготовки, принятия решения я хотел бы, чтобы каждый высказал свое мнение и мы могли его обсудить. Мне это действительно важно. Иногда мы с коллегами и спорим по тому или иному вопросу вне зависимости от должности. Но когда решение уже принято - оно должно исполняться. Иначе результата не достигнешь", - отметил губернатор.

Заместитель генерального конструктора - начальник опытного конструкторского бюро ПАО "ОДК-Кузнецов" Игорь Селиванов обозначил ключевые вопросы для удержания на предприятии молодого специалиста - заработная плата, условия труда и обеспечение жильем.

"Первые два вопроса - это в первую очередь задача работодателя. Здесь нашей корпорацией ведется системная работа. По вопросу обеспечения жильем необходима поддержка и системная работа на уровне губернии. Нужно льготное ипотечное кредитование, социальное арендное жилье (оно у нас есть на Заводском шоссе, но его мало), общежития. Хотел бы вас попросить в этом аспекте сделать проработку и помочь нам", - обратился к губернатору Игорь Селиванов.

Глава региона отметил, что для ПАО "ОДК-Кузнецов" регион готов оказать поддержку. Губернатор уже обсуждал этот вопрос с руководством предприятия. "Нужно и новое арендное жилье, и льготные программы ипотеки. Обязательно будем этим заниматься. Корпорация в этом готова участвовать, строить жилье сама. Вопрос уже отрабатывается. Дано поручение по подбору строительных площадок", - рассказал Дмитрий Азаров.

Как сообщил глава региона, планируется использовать успешный опыт Самарской области по предоставлению льготной ипотеки для IT-специалистов. Такая мера поддержки была реализована Самарской областью первой в стране. С условием участия в федеральных программах ипотечную ставку удается компенсировать фактически полностью. Подобный механизм льготного кредитования планируется реализовать и для специалистов "ОДК-Кузнецов".

Как сообщил губернатор, на этой неделе во время встречи с заместителем президента - председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым он обсуждал вопрос участия банка в такой льготной ипотечной программе, предоставления скидок по процентным ставкам. Руководство ВТБ выразило заинтересованность в проекте.

На встрече участница тольяттинского отделения всероссийского волонтерского движения "Шьем для наших" Марина Князькова рассказала губернатору, что на данный момент волонтеры сшили более 9 тыс. комплектов одежды для бойцов СВО.

"Наше сообщество было организовано восемь месяцев назад. С вашей поддержкой нам была оказана помощь. Сегодня мы работаем по запросам бойцов, с которыми поддерживаем связь, делаем комплекты на каждого бойца, шьем тактические рубахи, дождевики, тенты, маскхалаты, не считая белья", - проинформировала она.

По словам Марины Князьковой, желающих участвовать в волонтерской работе, направленной на поддержку СВО, в Самарской области становится все больше. Звонят и напрямую активистке. Марина Князькова обратилась к губернатору с просьбой прикрепить к каждому муниципалитету региона координатора волонтерской деятельности, чтобы каждый, кто хочет оказать помощь фронту, мог получить консультацию и содействие.

Дмитрий Азаров предложил сосредоточить эти функции в создаваемом филиале Фонда поддержки военнослужащих. Он также добавил, что есть социальные координаторы, работающие с семьями военнослужащих, а в администрации каждого муниципалитета есть ответственный за эту работу. Глава региона поблагодарил тольяттинских добровольцев и всех неравнодушных жителей губернии за поддержку участников спецоперации.

Другое предложение Марины Князьковой касалось необходимости шире развернуть патриотическое воспитание детей. "Дети сейчас нуждаются в большем внимании, чем нам кажется", - уверена активистка. Помочь в этом могут уроки технологии. По ее мнению, в эти часы дети могут применить свой труд на пользу государству.

Наталья Попова, президент региональной федерации художественной гимнастики, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета, от лица спортивной общественности поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку спортсменов и развитие материально-технической базы отрасли.

"Спортивные объекты, которые возводятся сейчас в Самарской области, пользуются колоссальной популярностью. Детей много, заполняемость большая, но, конечно, хотелось бы там видеть и взрослых", - сообщила она.

Способствовать сохранению здоровья и физической активности людей поможет целевая региональная программа "Самарское спортивное долголетие". Такая программа могла бы объединить отдельные инициативы, которые уже реализуются в Самарской области, а также системную работу специалистов спортивных комплексов со взрослым населением.

Дмитрий Азаров поддержал предложение и заодно напомнил, что взрослые жители сельских территорий региона уже занимаются спортом и физкультурой на постоянной основе. Растет интерес людей к активному образу жизни, что подтверждается и цифрами статистики. По словам губернатора, сегодня 51% жителей Самарской области регулярно занимаются спортом. Для сравнения: три-четыре года назад этот показатель составлял 37%.

"Мы строим новые ФОКи, ледовые дворцы, бассейны и открытые площадки - создаем все условия. Конечно, давайте еще раз обратим внимание на организацию спортивной деятельности для взрослых людей", - резюмировал губернатор.

Кроме того, Наталья Попова рассказала губернатору о готовящемся проекте федерации для дошкольных образовательных учреждений - это бесплатная подготовка специалистов по гимнастике. Глава региона одобрил эту идею и дал соответствующее поручение министерству образования и науки Самарской области.

Дмитрий Азаров поддержал еще одну инициативу спортивной общественности региона - открыть Центр адаптивного спорта. Это позволит привлечь к занятиям спортом и физкультурой еще больше людей с ограничениями здоровья, а также создаст более комфортные условия для подготовки спортсменов высшего мастерства, паралимпийцев. С таким предложением выступила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Самарской области Елена Маркелова. Губернатор инициативу поддержал.

В ходе встречи Дмитрий Азаров поддержал и инициативу представителей космической отрасли о масштабировании Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2023", организатором которого является АО "РКЦ "Прогресс". Этот проект, созданный шесть лет назад, позволяет буквально с детского сада вести профориентационную работу, чтобы обеспечить кадрами производственные площадки ГК "Роскосмос" в будущем.

Ракетно-космический центр "Прогресс" служит постоянным партнером фестиваля "КосмоФест". Шесть лет назад совместно с министерством образования Самарской области был проведен первый фестиваль детского научно-технического творчества. За эти годы расширилась география участников, с каждым годом на конкурс поступает все больше заявок. В этом году во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест" участвовало свыше девяти тысяч детей, преподавателей и родителей из 41 региона России.

"Обязательно с министерством образования и науки Самарской области изучим проект и посмотрим, как плечо вам подставить", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе уже несколько лет подряд проходит всероссийская олимпиада школьников по астрономии, поскольку Самара является космической столицей России. Не исключено, что и проект РКЦ "Прогресс" привлечет еще больше участников - уже со всех регионов страны без исключения.