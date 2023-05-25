Red Wings будет летать из Самары в Китай дважды в неделю

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Росавиация согласовала авиакомпании Red Wings полеты из Самары в Китай. Об этом говорится в приказе № 331-П от 22 мая 2023, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.