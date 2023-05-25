Клиенты билайна в Тольятти могут выходить в интернет на возросших скоростях

Мобильный оператор билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети на территории Тольятти. Благодаря успешно проведенным работам средние скорости 4G-интернета в городе выросли на 30%*.
Примененное техническое решение называется рефарминг — процесс, в ходе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части: вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.
Особенность текущего рефарминга в Тольятти заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. Билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео и музыка в интернете теперь грузятся быстрее.
"Мы находимся на финальной стадии масштабного рефарминга в Самарской области, старт которому был дан в конце прошлого года. И одной из первых географических точек, где работы в настоящий момент завершены полностью, стал Тольятти. Наши технические специалисты перенастроили более 270 базовых станций, обеспечивающих сетевое покрытие в городе и на близлежащей окрестности. Отмечу, что по итогам рефарминга нам удалось расширить емкость сети, что сегодня позволяет большему количеству наших клиентов в Тольятти одновременно выходить в сеть и пользоваться мобильными сервисами. И это заметно: рост потребления трафика год к году составил 40%. Работы по рефармингу продолжаются, и к началу осени мы планируем завершить его на территории всего региона", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для клиентов — рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE)***. Технология VoLTE, которую билайн запустил в Самарской области в феврале 2022 года, открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что создает эффект присутствия во время телефонного разговора.
*В тексте используются данные внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за апрель 2022–апрель 2023 гг.
**Long-Term Evolution — долговременное развитие.
*** Голос через LTE. Подробнее — на beeline.ru
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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