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Клиенты билайна в Тольятти могут выходить в интернет на возросших скоростях

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети на территории Тольятти. Благодаря успешно проведенным работам средние скорости 4G-интернета в городе выросли на 30%*.

Фото: freepik.com

Примененное техническое решение называется рефарминг — процесс, в ходе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части: вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Тольятти заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. Билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео и музыка в интернете теперь грузятся быстрее.

"Мы находимся на финальной стадии масштабного рефарминга в Самарской области, старт которому был дан в конце прошлого года. И одной из первых географических точек, где работы в настоящий момент завершены полностью, стал Тольятти. Наши технические специалисты перенастроили более 270 базовых станций, обеспечивающих сетевое покрытие в городе и на близлежащей окрестности. Отмечу, что по итогам рефарминга нам удалось расширить емкость сети, что сегодня позволяет большему количеству наших клиентов в Тольятти одновременно выходить в сеть и пользоваться мобильными сервисами. И это заметно: рост потребления трафика год к году составил 40%. Работы по рефармингу продолжаются, и к началу осени мы планируем завершить его на территории всего региона", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для клиентов — рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE)***. Технология VoLTE, которую билайн запустил в Самарской области в феврале 2022 года, открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что создает эффект присутствия во время телефонного разговора.

*В тексте используются данные внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за апрель 2022–апрель 2023 гг.

**Long-Term Evolution — долговременное развитие.

*** Голос через LTE. Подробнее — на beeline.ru

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