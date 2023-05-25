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Образование Общество

20 школ и колледжей Самарской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный этап "Лиги Знаний: школы и колледжи" завершится большой игрой на площадке Самарского национального исследовательского университета 27 мая. Сильнейшее учебное заведение представит Самарскую область на финале в Москве.

Турнир Общества "Знание" и "Движения Первых" собрал свыше 400 тыс. участников из 89 регионов страны. В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

"Самарскому университету им. Королева выпала почетная миссия - стать площадкой регионального этапа интеллектуального турнира "Лига Знаний: школы и колледжи". Сотрудничество с Обществом "Знание" позволяет проводить мероприятия в таком увлекательном формате, как интеллектуальный турнир, объединяя самых достойных, активных, талантливых школьников и студентов ссузов со всего региона: ребята прошли отбор из свыше 9 тысяч учащихся. Самарский университет им. Королева ждет ребят в своих стенах уже в новом качестве - в качестве студентов. Желаю участникам турнира больших успехов", - сказал проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета Михаил Леонов.

Свои вопросы участникам подготовили "знатоки проекта" - известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг "Дневной дозор" и "Ночной дозор" Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, что турнир "Лига Знаний: школы и колледжи" стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от Российского общества "Знание", которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа - индивидуальный и командный - проходят на базе образовательных организаций. По итогам состязаний состоятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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