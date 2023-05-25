20 школ и колледжей Самарской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

Региональный этап "Лиги Знаний: школы и колледжи" завершится большой игрой на площадке Самарского национального исследовательского университета 27 мая. Сильнейшее учебное заведение представит Самарскую область на финале в Москве.

Турнир Общества "Знание" и "Движения Первых" собрал свыше 400 тыс. участников из 89 регионов страны. В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

"Самарскому университету им. Королева выпала почетная миссия - стать площадкой регионального этапа интеллектуального турнира "Лига Знаний: школы и колледжи". Сотрудничество с Обществом "Знание" позволяет проводить мероприятия в таком увлекательном формате, как интеллектуальный турнир, объединяя самых достойных, активных, талантливых школьников и студентов ссузов со всего региона: ребята прошли отбор из свыше 9 тысяч учащихся. Самарский университет им. Королева ждет ребят в своих стенах уже в новом качестве - в качестве студентов. Желаю участникам турнира больших успехов", - сказал проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета Михаил Леонов.

Свои вопросы участникам подготовили "знатоки проекта" - известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг "Дневной дозор" и "Ночной дозор" Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, что турнир "Лига Знаний: школы и колледжи" стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от Российского общества "Знание", которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа - индивидуальный и командный - проходят на базе образовательных организаций. По итогам состязаний состоятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.