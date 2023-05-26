"Мега-Лада" стартовала с победы в командном чемпионате России

В четверг, 25 мая, в Тольятти состоялось открытие гаревого сезона. "Мега-Лада" на своей дорожке принимала "Восток" из Владивостока и добилась победы со счетом 51:42.
Самым результативным в составе команды хозяев был сегодня Сергей Логачев, у него 15 очков, 11 привез в командную копилку Виктор Кулаков, 9+2 — у Романа Лахбаума, 8+3 — у Арсения Зубкова, Евгений Сайдуллин и Даниил Визгирд набрали по 3+1, Семен Грехов — 2+1.
1 июня Тольятти принимает балаковскую "Турбину".
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Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))