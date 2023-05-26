"Мега-Лада" стартовала с победы в командном чемпионате России

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В четверг, 25 мая, в Тольятти состоялось открытие гаревого сезона. "Мега-Лада" на своей дорожке принимала "Восток" из Владивостока и добилась победы со счетом 51:42.

Фото: предоставлены СК "Мега-Лада"