Команда Самарского Политеха выиграла соревнования по информационной безопасности "Кибер Волга 2023"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) 25-26 мая прошел финальный этап межрегиональных соревнований по информационной безопасности "Кибер Волга 2023" среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
Участие в финале приняли 12 команд вузов и 5 команд ссузов, показавших наилучшие результаты в ходе отборочного этапа. В отборе приняли участие 74 команды (более 350 студентов) из 25 образовательных организаций, 18 городов Приволжского федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа.
Для прохождения в финал участникам необходимо было решить ряд заданий по тематике информационной безопасности, продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области компьютерных преступлений, поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования.
Соревнования проводились в рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" для популяризации сферы профессиональной деятельности и направлений подготовки, связанных с информационной безопасностью, и направлены на отработку и независимую оценку практических командных навыков студентов по защите от современных кибератак.
Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы, а также является одним из ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной Губернатором Дмитрием Азаровым.
Поздравил участников и пожелал удачи в региональных соревнованиях руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов.
"Отрадно, что интерес к кибербезопасности возрастает с каждым годом. Это очень важно для нашего государства в современных условиях. В этом году участие в соревнованиях впервые принимают ссузы. Конечно, победитель будет один. Но выход в финал - это уже тоже победа. Вы - большие молодцы. Уверен, эти соревнования станут для вас не только увлекательным занятием, но и эффективным кейсом в вашем непростом деле", - отметил Олег Архипов.
Ректор ПГУТИ Вадим Ружников, обращаясь к участникам, подчеркнул значимость проводимых соревнований: "Мы проводим киберучения во второй раз, и количество участников возрастает - в этом году участвуют еще и колледжи. Информационная безопасность сейчас - очень востребованное ИТ-направление в нашей стране. Мы как один из ведущих технических российских вузов стараемся изучать современные тенденции кибербезопасности".
По словам директора Самарского филиала компании "Ростелеком" Вячеслава Добрынина, "Кибер Волга" - это уникальная возможность потренироваться на примерах кибератак: "Бизнес, как и государство очень нуждается в специалистах по инфобезопасности. В прошлом году мы столкнулись с различными видами кибератак, однако они стремительно изменяются. Нам важно идти в ногу со временем. Уверен, киберучения позволят его участникам набраться серьезного опыта, который в перспективе поможет при трудоустройстве".
О важности подробных соревнований и новом опыте говорили и сами участники "Кибер Волги".
"Рад принять участие в проекте "Кибер Волга 2023" - это очень интересный опыт с профессиональной точки зрения. Я - студент 5 курса и уже работаю в ИТ-компании. На этих соревнованиях я попробовал свои силы в форензике", - прокомментировал капитан ростовской команды DSTU_CS (Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону) Алексей Клевцов.
По итогам соревнований 1 место среду средне-профессиональных организаций заняла команда Daemons Краснодарского колледжа электронного приборостроения. 1 место среди высших учебных заведений - у команды UnsafeTeam Самарского государственного технического университета.
Победители и призеры финального этапа "Кибер ВОЛГА 2023" примут участие во Всероссийских киберучениях, проведение которых запланировано осенью 2023 года в г. Санкт-Петербург на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.