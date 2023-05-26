Команда Самарского Политеха выиграла соревнования по информационной безопасности "Кибер Волга 2023"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) 25-26 мая прошел финальный этап межрегиональных соревнований по информационной безопасности "Кибер Волга 2023" среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Участие в финале приняли 12 команд вузов и 5 команд ссузов, показавших наилучшие результаты в ходе отборочного этапа. В отборе приняли участие 74 команды (более 350 студентов) из 25 образовательных организаций, 18 городов Приволжского федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа.

Для прохождения в финал участникам необходимо было решить ряд заданий по тематике информационной безопасности, продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области компьютерных преступлений, поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования.

Соревнования проводились в рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" для популяризации сферы профессиональной деятельности и направлений подготовки, связанных с информационной безопасностью, и направлены на отработку и независимую оценку практических командных навыков студентов по защите от современных кибератак.

Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы, а также является одним из ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной Губернатором Дмитрием Азаровым.

Поздравил участников и пожелал удачи в региональных соревнованиях руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов.

"Отрадно, что интерес к кибербезопасности возрастает с каждым годом. Это очень важно для нашего государства в современных условиях. В этом году участие в соревнованиях впервые принимают ссузы. Конечно, победитель будет один. Но выход в финал - это уже тоже победа. Вы - большие молодцы. Уверен, эти соревнования станут для вас не только увлекательным занятием, но и эффективным кейсом в вашем непростом деле", - отметил Олег Архипов.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников, обращаясь к участникам, подчеркнул значимость проводимых соревнований: "Мы проводим киберучения во второй раз, и количество участников возрастает - в этом году участвуют еще и колледжи. Информационная безопасность сейчас - очень востребованное ИТ-направление в нашей стране. Мы как один из ведущих технических российских вузов стараемся изучать современные тенденции кибербезопасности".

По словам директора Самарского филиала компании "Ростелеком" Вячеслава Добрынина, "Кибер Волга" - это уникальная возможность потренироваться на примерах кибератак: "Бизнес, как и государство очень нуждается в специалистах по инфобезопасности. В прошлом году мы столкнулись с различными видами кибератак, однако они стремительно изменяются. Нам важно идти в ногу со временем. Уверен, киберучения позволят его участникам набраться серьезного опыта, который в перспективе поможет при трудоустройстве".

О важности подробных соревнований и новом опыте говорили и сами участники "Кибер Волги".

"Рад принять участие в проекте "Кибер Волга 2023" - это очень интересный опыт с профессиональной точки зрения. Я - студент 5 курса и уже работаю в ИТ-компании. На этих соревнованиях я попробовал свои силы в форензике", - прокомментировал капитан ростовской команды DSTU_CS (Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону) Алексей Клевцов.

По итогам соревнований 1 место среду средне-профессиональных организаций заняла команда Daemons Краснодарского колледжа электронного приборостроения. 1 место среди высших учебных заведений - у команды UnsafeTeam Самарского государственного технического университета.

Победители и призеры финального этапа "Кибер ВОЛГА 2023" примут участие во Всероссийских киберучениях, проведение которых запланировано осенью 2023 года в г. Санкт-Петербург на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ).