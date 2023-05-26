В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией теплотрассы на улице Льва Толстого

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по ул. Льва Толстого на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской из-за работ по реконструкции теплотрассы.

Ограничения будут действовать в следующие периоды:

- с 05:00 27 мая до 23:59 28 мая;

- с 05:00 3 июня до 23:59 4 июня;

- с 05:00 10 июня до 23:59 12 июня.

Также в указанные периоды городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 3, 34, 37, 46, 47, 53, 80, 226) проследует по скорректированным схемам.

Подробно ознакомиться с организацией движения транспорта, включая общественный, можно в приложениях.

Призываем горожан с пониманием относиться к плановым работам в рамках подготовки к следующему отопительному сезону и заблаговременно выбирать объездные маршруты.