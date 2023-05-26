В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией теплотрассы на улице Льва Толстого

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по ул. Льва Толстого на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской из-за работ по реконструкции теплотрассы.
Ограничения будут действовать в следующие периоды:
- с 05:00 27 мая до 23:59 28 мая;
- с 05:00 3 июня до 23:59 4 июня;
- с 05:00 10 июня до 23:59 12 июня.
Также в указанные периоды городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 3, 34, 37, 46, 47, 53, 80, 226) проследует по скорректированным схемам.
Подробно ознакомиться с организацией движения транспорта, включая общественный, можно в приложениях.
Призываем горожан с пониманием относиться к плановым работам в рамках подготовки к следующему отопительному сезону и заблаговременно выбирать объездные маршруты.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.