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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

С космодрома Восточный стартовала ракета РКЦ "Прогресс" со спутником

БЛАГОВЕЩЕНСК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 27 мая, в 00:14 по московскому времени, с космодрома Восточный проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1, сообщает Роскосмос.

Фото: Роскосмос

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и должен вывести космический аппарат на заданную орбиту.

Это был восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 г., в том числе первый с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1а" этот полет стал 61-м, для семейства "Фрегатов" — 114-м в истории.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос), спутник — Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения".

Это был второй пуск ракеты семейства "Союз-2" полностью на новом и высокоэкологичном горючем — нафтиле — и первый для модификации "Союз-2.1а". В октябре 2022 г. впервые полностью на нафтиле улетела ракета "Союз-2.1б". До этого нафтилом заправляли только третью ступень "Союза-2.1б" и вторую ступень "Союза-2.1в".

Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Его преимущества — уменьшение вредных выбросов и заметное увеличение массы выводимой на орбиту полезной нагрузки. Одной из основных причин перехода с керосина на нафтил стало истощение Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае.

Космический аппарат "Кондор-ФКА" предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.

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