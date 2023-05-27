С космодрома Восточный стартовала ракета РКЦ "Прогресс" со спутником

В ночь на 27 мая, в 00:14 по московскому времени, с космодрома Восточный проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1, сообщает Роскосмос.

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и должен вывести космический аппарат на заданную орбиту.

Это был восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 г., в том числе первый с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1а" этот полет стал 61-м, для семейства "Фрегатов" — 114-м в истории.

Это был второй пуск ракеты семейства "Союз-2" полностью на новом и высокоэкологичном горючем — нафтиле — и первый для модификации "Союз-2.1а". В октябре 2022 г. впервые полностью на нафтиле улетела ракета "Союз-2.1б". До этого нафтилом заправляли только третью ступень "Союза-2.1б" и вторую ступень "Союза-2.1в".