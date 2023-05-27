С космодрома Восточный стартовала ракета РКЦ "Прогресс" со спутником

В ночь на 27 мая, в 00:14 по московскому времени, с космодрома Восточный проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1, сообщает Роскосмос.
Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и должен вывести космический аппарат на заданную орбиту.
Это был восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2023 г., в том числе первый с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1а" этот полет стал 61-м, для семейства "Фрегатов" — 114-м в истории.
Это был второй пуск ракеты семейства "Союз-2" полностью на новом и высокоэкологичном горючем — нафтиле — и первый для модификации "Союз-2.1а". В октябре 2022 г. впервые полностью на нафтиле улетела ракета "Союз-2.1б". До этого нафтилом заправляли только третью ступень "Союза-2.1б" и вторую ступень "Союза-2.1в".
Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Его преимущества — уменьшение вредных выбросов и заметное увеличение массы выводимой на орбиту полезной нагрузки. Одной из основных причин перехода с керосина на нафтил стало истощение Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае.
Космический аппарат "Кондор-ФКА" предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос), спутник — Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения".