В Самаре объединяют еще два детсада

В целях оптимизации системы образования в Самаре объединяют МБДОУ "Детский сад №452 "Бусинка" и МБДОУ "Детский сад №225", следует из постановления главы города.

Все права и обязанности детского сада №225 на ул. Агибалова, 13 переходят садику "Бусинка", который находится в пер. Студенческий, 2ф. Причиной реорганизации указывается ведение однородной деятельности в отсутствие экономической целесообразности. Целью изменений называется оптимизация расходов на содержание садов и более эффективное использование ресурсов.