Гандбольная "Лада" потерпела второе поражение от "Звезды"

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Во втором матче серии за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России - OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Звенигороде "Лада" уступила "Звезде" со счетом 32:33 (16:21) и в число призеров по итогам сезона не вошла, сообщает пресс-служб автозаводчанок. Обладателем бронзовых медалей стал подмосковный клуб.