В Струковском саду 1 июня пройдет детский фестиваль "Пусть всегда будет детство"

1 июня, в День защиты детей, в Струковском саду Самары пройдет II фестиваль "Пусть всегда будет детство".

С героями легендарной киностудии "Союзмультфильм" выросло не одно поколение. И 1 июня все жители Самары и гости города смогут окунуться в ту атмосферу доброты, которую дарят нам любимые персонажи отечественных мультфильмов.

В рамках фестиваля будет задействовано более 30 площадок-локаций, которые представят не только развлекательные, но и обучающие события для юных горожан и их родителей. Гости мероприятия смогут стать участниками спектаклей, музыкально-танцевальных и мультипликационных программ, а также побывать на концертах, различных мастер-классах, в игровых и спортивных зонах.

Пройдут мастер-классы по анимации, мастер-классы от киностудии им. М.Горького, творческие мастерские по созданию макетов ракет и космических кораблей, забавных браслетов и росписи деревянных значков, фабрика леденцов, будут созданы объемные фотозоны. Например, посетив деревню Простоквашино и почту почтальона Печкина, можно отправить поздравительную открытку в любую точку страны, а веселые друзья могут сфотографироваться в домике друзей Чебурашки.

На главной сцене будет расположен центр управления полетами. Здесь пройдут интерактивные "космические" программы, зрители встретятся с героями мультфильма "Тайна третьей планеты", увидят выступления юных самарских талантов, состоится эксклюзивный показ полнометражного фильма "Чебурашка". Программа завершится дискотекой для всей семьи.

На территории фестиваля будут работать спортивный городок, консультационные и игровые детские площадки. Специально для родителей будут доступны консультации психологов, дефектологов и логопедов.