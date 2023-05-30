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Общество

В Струковском саду 1 июня пройдет детский фестиваль "Пусть всегда будет детство"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 июня, в День защиты детей, в Струковском саду Самары пройдет II фестиваль "Пусть всегда будет детство".

С героями легендарной киностудии "Союзмультфильм" выросло не одно поколение. И 1 июня все жители Самары и гости города смогут окунуться в ту атмосферу доброты, которую дарят нам любимые персонажи отечественных мультфильмов. 

В рамках фестиваля будет задействовано более 30 площадок-локаций, которые представят не только развлекательные, но и обучающие события для юных горожан и их родителей. Гости мероприятия смогут стать участниками спектаклей, музыкально-танцевальных и мультипликационных программ, а также побывать на концертах, различных мастер-классах, в игровых и спортивных зонах. 

Пройдут мастер-классы по анимации, мастер-классы от киностудии им. М.Горького, творческие мастерские по созданию макетов ракет и космических кораблей, забавных браслетов и росписи деревянных значков, фабрика леденцов, будут созданы объемные фотозоны. Например, посетив деревню Простоквашино и почту почтальона Печкина, можно отправить поздравительную открытку в любую точку страны, а веселые друзья могут сфотографироваться в домике друзей Чебурашки. 

На главной сцене будет расположен центр управления полетами. Здесь пройдут интерактивные "космические" программы, зрители встретятся с героями мультфильма "Тайна третьей планеты", увидят выступления юных самарских талантов, состоится эксклюзивный показ полнометражного фильма "Чебурашка".  Программа завершится дискотекой для всей семьи. 

На территории фестиваля будут работать спортивный городок, консультационные и игровые детские площадки. Специально для родителей будут доступны консультации психологов, дефектологов и логопедов.

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