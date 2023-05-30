Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам и жителям региона

30 мая в 12:00 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы. Глава Самарской области представит отчет о результатах работы за пять лет и назовет приоритетные направления дальнейшего развития региона.
Напомним, впервые Дмитрий Азаров выступил с посланием о положении дел и перспективах развития Самарской области в апреле 2018 года. С тех пор регион сделал огромный шаг вперед, несмотря на все те вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашей стране за этот период.
На прошлой неделе губернатор провел традиционную встречу с жителями региона - представителями различных отраслей. Среди участников встречи были педагоги и врачи, представители промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма, волонтерских и молодежных организаций, которые высказали главе региона свои предложения. Многие из них получили поддержку Дмитрия Азарова и будут учтены в послании депутатам губернской думы и жителям Самарской области.
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Последние комментарии
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