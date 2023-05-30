В Самарской области прогнозируются грозы и жара

В Самарской области во вторник и среду, 30 и 31 мая, синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС" прогнозируют грозы.

"Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером 30 мая местами по Самарской области сохранятся грозы", - говорится в сообщении.

Также местами по области 31 мая ночью и днем ожидается гроза, утром и днем усиление юго-западного ветра, порывы 17-22 м/с, возможен град. Днем в среду местами по региону ожидается жара 30-32ºС.