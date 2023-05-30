В Самарской области прогнозируются грозы и жара

В Самарской области во вторник и среду, 30 и 31 мая, синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС" прогнозируют грозы.
"Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером 30 мая местами по Самарской области сохранятся грозы", - говорится в сообщении.
Также местами по области 31 мая ночью и днем ожидается гроза, утром и днем усиление юго-западного ветра, порывы 17-22 м/с, возможен град. Днем в среду местами по региону ожидается жара 30-32ºС.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
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