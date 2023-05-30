Дмитрий Азаров: "Мы вместе собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн гуманитарной помощи"

Во вторник, 30 мая, губернатор Дмитрий Азаров в своем послании отдельно коснулся поддержки участников СВО и жителей ДНР. Глава Самарской области отметил, что технологическое обеспечение фронта - первостепенная задача. Но не менее важны сплоченность, поддержка, участие и патриотический настрой всего общества.

"Самарская область такое единство, безусловно, проявляет, - сказал Дмитрий Азаров. - Многие компании, предприниматели, общественные объединения, просто неравнодушные граждане чутко реагируют на потребность. Они оперативно открывают в регионе небольшие, но очень востребованные производства вещей, необходимых на фронте. Например, широкую известность получил волонтерский проект "Шьем для наших". Он стартовал в Тольятти, но сейчас энтузиасты, которые шьют для наших бойцов элементы экипировки, амуниции, есть фактически в каждом муниципалитете".

Кроме того, губернатор отметил большой вклад неравнодушных жителей, волонтеров, которые выпускают походные аптечки, сумки для спальных мешков, носилки для раненых, маскировочные сети и многое другое.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил работу общественного культурно-социального фонда "Звезда и лира", объединившего жен, матерей, сестер военнослужащих и возглавляемого Екатериной Колотовкиной.

"Фонд взял на себя организацию сбора и доставки гуманитарных грузов в зону СВО, помощь военнослужащим. Все это - живое народное движение, и, пользуясь случаем, еще раз благодарю тех, кто по зову сердца участвует в общей работе для поддержки наших воинов. Спасибо вам, дорогие земляки!" - поблагодарил глава региона.

Также он подчеркнул: несмотря на то что подразделения полностью обеспечены в соответствии с нормативами Минобороны РФ, всегда возникают дополнительные потребности.

"Если бойцы такую потребность для нас формируют, то мы ее обеспечиваем, - сказал губернатор. - Мы постоянно на связи и с командованием, и с бойцами Самарских частей. Сам регулярно бываю в зоне СВО и, могу заверить, каждый раз - не с пустыми руками. Обязательно привозим что-то, что нужно бойцам: средства борьбы с дронами, тепловизоры, десятки единиц передвижной техники, генераторы, дополнительную экипировку, продукты питания, элементы быта, письма поддержки с малой родины, которые не менее важны, чем специальные технические средства. И продолжим эту работу".

Губернатор обратил внимание, что в поддержке и помощи, помимо воинов, нуждаются также жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей.

"Самарцы и здесь в числе первых протянули руку помощи. Добровольцы, общественники, бизнесмены, просто неравнодушные люди - мы вместе собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн гуманитарной помощи: это продукты питания, стройматериалы, бытовая техника, медикаменты, одежда".

Также глава региона напомнил, что весной 2022 года, когда от войны и террора националистов сотни вынужденных переселенцев прибыли в регион, им была оказана всемерная поддержка со стороны общества и государства.

"Самарцы делали и делают все, чтобы эти люди почувствовали тепло наших сердец, нашу братскую поддержку. Летом сотни ребят из освобожденных ДНР и ЛНР отдыхали и укрепляли здоровье в летних лагерях, санаториях. В этом году продолжим эту практику. Самарского сердца хватит на всех", - заключил губернатор.