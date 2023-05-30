Дмитрий Азаров: "Мы вместе собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн гуманитарной помощи"

Во вторник, 30 мая, губернатор Дмитрий Азаров в своем послании отдельно коснулся поддержки участников СВО и жителей ДНР. Глава Самарской области отметил, что технологическое обеспечение фронта - первостепенная задача. Но не менее важны сплоченность, поддержка, участие и патриотический настрой всего общества.
"Самарская область такое единство, безусловно, проявляет, - сказал Дмитрий Азаров. - Многие компании, предприниматели, общественные объединения, просто неравнодушные граждане чутко реагируют на потребность. Они оперативно открывают в регионе небольшие, но очень востребованные производства вещей, необходимых на фронте. Например, широкую известность получил волонтерский проект "Шьем для наших". Он стартовал в Тольятти, но сейчас энтузиасты, которые шьют для наших бойцов элементы экипировки, амуниции, есть фактически в каждом муниципалитете".
Кроме того, губернатор отметил большой вклад неравнодушных жителей, волонтеров, которые выпускают походные аптечки, сумки для спальных мешков, носилки для раненых, маскировочные сети и многое другое.
Отдельно Дмитрий Азаров отметил работу общественного культурно-социального фонда "Звезда и лира", объединившего жен, матерей, сестер военнослужащих и возглавляемого Екатериной Колотовкиной.
"Фонд взял на себя организацию сбора и доставки гуманитарных грузов в зону СВО, помощь военнослужащим. Все это - живое народное движение, и, пользуясь случаем, еще раз благодарю тех, кто по зову сердца участвует в общей работе для поддержки наших воинов. Спасибо вам, дорогие земляки!" - поблагодарил глава региона.
Также он подчеркнул: несмотря на то что подразделения полностью обеспечены в соответствии с нормативами Минобороны РФ, всегда возникают дополнительные потребности.
"Если бойцы такую потребность для нас формируют, то мы ее обеспечиваем, - сказал губернатор. - Мы постоянно на связи и с командованием, и с бойцами Самарских частей. Сам регулярно бываю в зоне СВО и, могу заверить, каждый раз - не с пустыми руками. Обязательно привозим что-то, что нужно бойцам: средства борьбы с дронами, тепловизоры, десятки единиц передвижной техники, генераторы, дополнительную экипировку, продукты питания, элементы быта, письма поддержки с малой родины, которые не менее важны, чем специальные технические средства. И продолжим эту работу".
Губернатор обратил внимание, что в поддержке и помощи, помимо воинов, нуждаются также жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей.
"Самарцы и здесь в числе первых протянули руку помощи. Добровольцы, общественники, бизнесмены, просто неравнодушные люди - мы вместе собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн гуманитарной помощи: это продукты питания, стройматериалы, бытовая техника, медикаменты, одежда".
Также глава региона напомнил, что весной 2022 года, когда от войны и террора националистов сотни вынужденных переселенцев прибыли в регион, им была оказана всемерная поддержка со стороны общества и государства.
"Самарцы делали и делают все, чтобы эти люди почувствовали тепло наших сердец, нашу братскую поддержку. Летом сотни ребят из освобожденных ДНР и ЛНР отдыхали и укрепляли здоровье в летних лагерях, санаториях. В этом году продолжим эту практику. Самарского сердца хватит на всех", - заключил губернатор.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...