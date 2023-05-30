Губернатор: "Самарская область на втором месте в стране по уровню функциональной грамотности"

Губернатор Дмитрий Азаров в своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области отметил высокий уровень образования в регионе.
"Система образования в Самарской области - одна из лучших в стране. По общему рейтингу мы занимаем шестое место, по уровню функциональной грамотности (то есть умении применять знания на практике) - на втором месте, уступая лишь столице нашей Родины", - сообщил глава региона.
Дмитрий Азаров отметил необходимость поддержки вузов, которые он назвал одним из главных ресурсов развития региона. В связи с этим он поручил создать департамент высшего образования в минобре Самарской области.
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Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...