Губернатор: "Самарская область на втором месте в стране по уровню функциональной грамотности"

Губернатор Дмитрий Азаров в своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области отметил высокий уровень образования в регионе.

"Система образования в Самарской области - одна из лучших в стране. По общему рейтингу мы занимаем шестое место, по уровню функциональной грамотности (то есть умении применять знания на практике) - на втором месте, уступая лишь столице нашей Родины", - сообщил глава региона.

Дмитрий Азаров отметил необходимость поддержки вузов, которые он назвал одним из главных ресурсов развития региона. В связи с этим он поручил создать департамент высшего образования в минобре Самарской области.