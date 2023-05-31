Число получателей детских соцвыплат на карты ВТБ в Оренбуржье выросло на 87%

По итогам четырех месяцев в Оренбургской области количество клиентов, получающих детское пособие на карты ВТБ, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87%. В целом по России с начала года детские социальные выплаты на карты банка получают более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам "Мир", на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.

Каждый третий получатель детских выплат проживает в Центральном федеральном округе (31%), в основном в Москве и Московской области, каждый пятый — в Приволжском (19%). Ещё 15% семей — из Сибири, преимущественно из Иркутской и Новосибирской областей.

"Адресная помощь семьям с детьми является для ВТБ одной из ключевых задач. Мы активно работаем над совершенствованием процесса оформления социальных выплат, делая его максимально удобным для клиентов. Кроме этого, ВТБ постоянно развивает собственные программы помощи для семей с детьми. Так, в прошлом году банк запустил такой инструмент как калькулятор для расчёта положенных родителям выплат на детей. Упрощен процесс подачи заявлений на их получение на портале "Госуслуги". Для получателей детских пособий ВТБ за свой счет оформляет страхование на случай критических заболеваний — оно распространяется на всех несовершеннолетних детей. Благодаря этому количество наших клиентов в данном сегменте увеличивается: с начала года свыше 3,3 тысяч оренбургских семей выбрали банковскую карту ВТБ в качестве основной для получения социальных выплат", — прокомментировал управляющий ВТБ в Оренбуржье Дмитрий Сериков.

ВТБ реализует программу поддержки населения с 2021 года. Суммарно на реализацию собственных социальных программ банк уже направил свыше 3 млрд рублей.