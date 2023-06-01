Предприниматели Самарской области могут получить гранты на развитие туристической отрасли

31 мая 2023 года состоялась рабочая встреча министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова с предпринимателями региона, в рамках которой они смогли задать вопросы об участии в конкурсе на предоставление грантов в сфере туризма.

"В этом году предельный размер гранта значительно увеличен. Если в прошлом году он составлял 4 миллиона рублей, то в 2023 по ряду направлений можно будет получить более 11 миллионов рублей. Это хорошее подспорье для старта многих проектов, либо для их дальнейшего развития. До конца текущего года мы поддержим и реализуем не менее 55 проектов", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Реализация проектов в рамках конкурса позволит создать в регионе дополнительную туристическую инфраструктуру и повысить качество предоставляемых услуг. По направлениям конкурса предусмотрено создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), пляжей, детских и спортивных зон отдыха, развитие национальных туристских маршрутов, создание круглогодичных бассейнов, условий для маломобильных групп населения, приобретение туристского оборудования, разработка новых туристских маршрутов и электронных путеводителей.

К основным критериям конкурсного отбора относятся уровень софинансирования со стороны участника не менее 50% от суммы запрашиваемого гранта, подтверждение заявителем наличия земельного участка на праве собственности или аренды в случае реализации проекта по строительству модульных некапитальных средств размещения, обоснование востребованности реализации проекта.

Заявки принимаются в срок до 23 июня 2023 года до 17.00. С критериями и условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте министерства туризма Самарской области по ссылке.

Кроме того, в целях оперативного информирования потенциальных участников конкурса и получения обратной связи по вопросам, связанным с участием в данном конкурсе создана группа в Telegram-канале по ссылке.

Проведение конкурса осуществляется в рамках мероприятия национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и государственной программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015–2025 годы. В связи с чем, необходимо отметить, что все проекты, реализуемые победителями в рамках конкурса, будут брендированы в едином стиле и формате.