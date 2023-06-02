"Мега-Лада" одержала победу на балаковской "Турбиной"

В первый день лета на СТК имени Анатолия Степанова прошла вторая в этом году домашняя гонка тольяттинской "Мега-Лады" в рамках командного чемпионата страны по спидвею.

На этот раз хозяева трека принимали "Турбину" из Балаково и одержали красивую и крупную победу со счетом 63:28.

В команде победителей самыми результативными стали Виктор Кулаков — 15+1, Роман Лахбаум — 14+1, Сергей Логачев — 12, Евгений Сайдуллин — 10+2, Арсений Зубков — 7+1, Семен Грехов — 4+2, Иван Беляев -1 очко.



А уже 15 июня эти же команды встретятся вновь, на треке в Балаково.