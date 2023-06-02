ИТ-отрасль — локомотив цифровой трансформации экономики России. Именно поэтому сегодня ИТ-специалисты востребованы как никогда. Переход на отечественные операционные системы, системы управления базами данных, антивирусное ПО — основа информационного суверенитета страны. О специфике подготовки ИТ-специалистов в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики нашему изданию рассказал ректор Вадим Ружников.

— Почему молодым людям, которые хотят связать свое будущее с ИТ и связью, нужно поступать в ПГУТИ?

— Человечество в своем развитии подошло к такому этапу, когда все сферы жизни буквально пронизаны информационными технологиями. Мы начинаем утро по будильнику в смартфоне, на экране которого читаем ленты новостей, планируем свой день, просматривая календарь, назначаем ВКС с коллегами, настраиваем навигатор, чтобы добраться на встречу, и многое другое. Гаджеты помогают нам контролировать количество шагов, сделанных за день, измерять пульс, уровень насыщения крови кислородом, оценивать качество сна и даже снимать ЭКГ.

Цифровые помощники стали привычной частью нашей жизни. Уже появилась целая линейка "умных домов" и "умных" домашних вещей, включая зеркала и даже душ. Сначала они воспринимались как игрушка, но со временем стали инструментами для решения самых разных повседневных задач. За всем этим стоят технологии, программное обеспечение, которое кто-то создал, протестировал и поддерживает, обеспечивая работоспособность и информационную безопасность. Цифровые данные надо где-то собирать, обрабатывать, резервировать, хранить, передавать.

От цифровизаторов зависит уровень комфорта нашей жизни сегодня и в перспективе, не говоря уже о специалистах в сфере телекоммуникации, без которых мы бы остались без связи. Мы не заметили, как погрузились в цифровую экосистему, о которой когда-то читали в фантастических книгах. Чтобы ее поддерживать и развивать, нужны специалисты по информационным технологиям, информационным системам и телекоммуникациям, которых готовит наш вуз.

Главное преимущество информационных технологий в том, что эта сфера стремительно развивается и дает огромное количество возможностей для реализации талантов молодых людей. А главное преимущество нашего университета в том, что мы даем прикладные знания с учетом запроса рынка труда.

— В чем выражается общественная значимость вуза для профессионального сообщества?

— Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики — alma mater многих руководителей отрасли связи и цифрового развития не только Cамарской области, но и соседних регионов. За нами прочно закрепился статус надежного партнера и поставщика хорошо подготовленных кадров. Мы — ведомственный вуз, наш учредитель — Минцифры России. Университет стал передовой площадкой в сфере подготовки кадров для цифровой экономики. Наши образовательные программы точно соответствуют программным задачам развития отрасли. При этом Минцифры России определяет глобальное развитие отрасли, а компании, которые работают в Поволжье, — региональные потребности в кадрах. Мы постоянно подстраиваемся под требования рынка, плотно взаимодействуя с его участниками. С момента основания наш вуз ориентирован на потребности инженерных отраслей и решение прикладных задач.

У нас даже есть специальные направления, ориентированные на потребности тех или иных компаний. В качестве примера такого сотрудничества приведу АО "Почта России" — одного из крупнейших операторов электронной коммерции в мире. Мы первый и единственный вуз в регионе, в котором открыта ее базовая кафедра "Цифровые технологии почтовой связи". Наши студенты занимаются по специальному учебному плану с акцентом на логистику и отрабатывают навыки автоматизации бизнес-процессов в созданной компанией лаборатории. Кроме того, еще во время учебы они проходят практику в подразделениях логистического хаба АО "Почты России".

Кстати, количество бюджетных мест по ключевым ИТ-направлениям, в том числе по информационной безопасности, у нас одно из самых больших в регионе.

— Какие возможности у вуза в предоставлении качественного образования?

— Наша отрасль развивается стремительно. И чтобы успешно развиваться, наши выпускники должны обладать широким кругозором. В университете они получают базовую подготовку по основополагающим классическим дисциплинам, которая в дальнейшем позволяет осваивать новые технологии. Фундаментальная подготовка, полученная на первом-втором курсах, подкрепляется освоением прикладных дисциплин на старших.

Мы формируем учебный план на основе стандартов, которые диктуют обязательные компоненты, и запроса рынка. Базовая часть неизменна, а вариативная постоянно обновляется. Это позволяет включать в план много уникальных профильных дисциплин, которые ведут представители компаний, заинтересованных в подготовке специалистов. Такое тесное взаимодействие свидетельствует о высоком уровне интеграции вуза в региональный компонент отрасли. Другими словами: формула качественного образования в ПГУТИ — это широкая базовая подготовка с учетом региональной специфики запроса работодателя. Это, безусловно, повышает ценность выпускника для компании. Кроме того, у нас успешно работает центр трудоустройства и занятости выпускников, который может организовать стажировку студента в любой ИТ- или телекоммуникационной компании.

В прошлом году подразделение компании Яндекс — Yandex Cloud — отобрало 78 наших студентов и преподавателей для дополнительного обучения облачным технологиям. После окончания курса 10 наших студентов были зачислены в штат компании. Подобные схемы взаимодействия позволяют работодателю активно влиять на процесс подготовки кадров.

Компания "Ростелеком" тоже стала инициатором специализированного курса для трех направлений подготовки по администрированию средств разработки.

В нашем университете практикуются дни компаний, когда к нам на целый день приходит ИТ-компания со своей программой. Представители наших партнеров рассказывают о специфике и перспективах развития компании, проводят мастер-классы, скрининги, и это вызывает интерес у студентов, которые могут задать вопросы потенциальному работодателю.

— Насколько высока на сегодня цифровая культура в вузе? И стало ли в связи с этим легче учиться?

— Когда я учился в институте связи, как тогда называли наш университет, мы изучали громоздкие передатчики. Инженер ходил с линейкой и бил по рукам, когда кто-то неправильно подсоединял штекер и говорил: "Читайте методичку!" А сейчас передатчики изучаются в системах компьютерного моделирования. И в этом принципиальное отличие нынешнего обучения. Моделирование упростило учебный процесс и дало возможность отработки различных сценариев. На киберполигоне, например, можно моделировать атаки на организации в режиме реального времени.

Студенты перестали брать книги и учебники в печатном виде в библиотеке и первым делом спрашивают у преподавателя ссылку для скачивания лекций. А когда-то была очередь в библиотеке за методическими пособиями. Сегодня у наших студентов есть электронные личные кабинеты, где им доступны любые учебники, подписки и онлайн-библиотеки. На мой взгляд, сейчас учиться стало не легче, но удобней.

В этом учебном году мы запустили сервис "Мой цифровой университет", который создан по аналогии сервиса "Мои документы" МФЦ на принципе единого окна. Теперь студенты не ходят в деканат, а решают все вопросы через сервис. Мы стараемся все максимально оцифровать, создать цифровую среду, удобную для студентов и преподавателей, тем самым продемонстрировав свою приверженность информационно-коммуникационным технологиям.

— Востребованность ваших выпускников очевидна. На какие стартовые позиции их приглашают компании?

— Запрос рынка — специалист с опытом работы от года до двух. На сленге — "мидл". Мы выпускаем "джуниоров". Многие студенты со второго-третьего курсов начинают работать. А мы стараемся сократить период адаптации выпускника в компании за счет спецкурсов и, главное, стажировок. В итоге компании получают от нас специалиста на инженерную должность с хорошей базовой подготовкой.

По данным Минцифры России, отрасли сегодня не хватает около 1 млн специалистов сферы ИТ. Наш университет активно участвует в решении проблемы кадров, выпуская ежегодно примерно 1000 специалистов. И мы уверены, что у наших выпускников работа будет всегда.