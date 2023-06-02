ИТ-отрасль — локомотив цифровой трансформации экономики России. Именно поэтому сегодня ИТ-специалисты востребованы как никогда. Переход на отечественные операционные системы, системы управления базами данных, антивирусное ПО — основа информационного суверенитета страны. О специфике подготовки ИТ-специалистов в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики нашему изданию рассказал ректор Вадим Ружников.
— Почему молодым людям, которые хотят связать свое будущее с ИТ и связью, нужно поступать в ПГУТИ?
— Человечество в своем развитии подошло к такому этапу, когда все сферы жизни буквально пронизаны информационными технологиями. Мы начинаем утро по будильнику в смартфоне, на экране которого читаем ленты новостей, планируем свой день, просматривая календарь, назначаем ВКС с коллегами, настраиваем навигатор, чтобы добраться на встречу, и многое другое. Гаджеты помогают нам контролировать количество шагов, сделанных за день, измерять пульс, уровень насыщения крови кислородом, оценивать качество сна и даже снимать ЭКГ.
Цифровые помощники стали привычной частью нашей жизни. Уже появилась целая линейка "умных домов" и "умных" домашних вещей, включая зеркала и даже душ. Сначала они воспринимались как игрушка, но со временем стали инструментами для решения самых разных повседневных задач. За всем этим стоят технологии, программное обеспечение, которое кто-то создал, протестировал и поддерживает, обеспечивая работоспособность и информационную безопасность. Цифровые данные надо где-то собирать, обрабатывать, резервировать, хранить, передавать.
От цифровизаторов зависит уровень комфорта нашей жизни сегодня и в перспективе, не говоря уже о специалистах в сфере телекоммуникации, без которых мы бы остались без связи. Мы не заметили, как погрузились в цифровую экосистему, о которой когда-то читали в фантастических книгах. Чтобы ее поддерживать и развивать, нужны специалисты по информационным технологиям, информационным системам и телекоммуникациям, которых готовит наш вуз.
Главное преимущество информационных технологий в том, что эта сфера стремительно развивается и дает огромное количество возможностей для реализации талантов молодых людей. А главное преимущество нашего университета в том, что мы даем прикладные знания с учетом запроса рынка труда.
— В чем выражается общественная значимость вуза для профессионального сообщества?
— Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики — alma mater многих руководителей отрасли связи и цифрового развития не только Cамарской области, но и соседних регионов. За нами прочно закрепился статус надежного партнера и поставщика хорошо подготовленных кадров. Мы — ведомственный вуз, наш учредитель — Минцифры России. Университет стал передовой площадкой в сфере подготовки кадров для цифровой экономики. Наши образовательные программы точно соответствуют программным задачам развития отрасли. При этом Минцифры России определяет глобальное развитие отрасли, а компании, которые работают в Поволжье, — региональные потребности в кадрах. Мы постоянно подстраиваемся под требования рынка, плотно взаимодействуя с его участниками. С момента основания наш вуз ориентирован на потребности инженерных отраслей и решение прикладных задач.
У нас даже есть специальные направления, ориентированные на потребности тех или иных компаний. В качестве примера такого сотрудничества приведу АО "Почта России" — одного из крупнейших операторов электронной коммерции в мире. Мы первый и единственный вуз в регионе, в котором открыта ее базовая кафедра "Цифровые технологии почтовой связи". Наши студенты занимаются по специальному учебному плану с акцентом на логистику и отрабатывают навыки автоматизации бизнес-процессов в созданной компанией лаборатории. Кроме того, еще во время учебы они проходят практику в подразделениях логистического хаба АО "Почты России".
Кстати, количество бюджетных мест по ключевым ИТ-направлениям, в том числе по информационной безопасности, у нас одно из самых больших в регионе.
— Какие возможности у вуза в предоставлении качественного образования?
— Наша отрасль развивается стремительно. И чтобы успешно развиваться, наши выпускники должны обладать широким кругозором. В университете они получают базовую подготовку по основополагающим классическим дисциплинам, которая в дальнейшем позволяет осваивать новые технологии. Фундаментальная подготовка, полученная на первом-втором курсах, подкрепляется освоением прикладных дисциплин на старших.
Мы формируем учебный план на основе стандартов, которые диктуют обязательные компоненты, и запроса рынка. Базовая часть неизменна, а вариативная постоянно обновляется. Это позволяет включать в план много уникальных профильных дисциплин, которые ведут представители компаний, заинтересованных в подготовке специалистов. Такое тесное взаимодействие свидетельствует о высоком уровне интеграции вуза в региональный компонент отрасли. Другими словами: формула качественного образования в ПГУТИ — это широкая базовая подготовка с учетом региональной специфики запроса работодателя. Это, безусловно, повышает ценность выпускника для компании. Кроме того, у нас успешно работает центр трудоустройства и занятости выпускников, который может организовать стажировку студента в любой ИТ- или телекоммуникационной компании.
В прошлом году подразделение компании Яндекс — Yandex Cloud — отобрало 78 наших студентов и преподавателей для дополнительного обучения облачным технологиям. После окончания курса 10 наших студентов были зачислены в штат компании. Подобные схемы взаимодействия позволяют работодателю активно влиять на процесс подготовки кадров.
Компания "Ростелеком" тоже стала инициатором специализированного курса для трех направлений подготовки по администрированию средств разработки.
В нашем университете практикуются дни компаний, когда к нам на целый день приходит ИТ-компания со своей программой. Представители наших партнеров рассказывают о специфике и перспективах развития компании, проводят мастер-классы, скрининги, и это вызывает интерес у студентов, которые могут задать вопросы потенциальному работодателю.
— Насколько высока на сегодня цифровая культура в вузе? И стало ли в связи с этим легче учиться?
— Когда я учился в институте связи, как тогда называли наш университет, мы изучали громоздкие передатчики. Инженер ходил с линейкой и бил по рукам, когда кто-то неправильно подсоединял штекер и говорил: "Читайте методичку!" А сейчас передатчики изучаются в системах компьютерного моделирования. И в этом принципиальное отличие нынешнего обучения. Моделирование упростило учебный процесс и дало возможность отработки различных сценариев. На киберполигоне, например, можно моделировать атаки на организации в режиме реального времени.
Студенты перестали брать книги и учебники в печатном виде в библиотеке и первым делом спрашивают у преподавателя ссылку для скачивания лекций. А когда-то была очередь в библиотеке за методическими пособиями. Сегодня у наших студентов есть электронные личные кабинеты, где им доступны любые учебники, подписки и онлайн-библиотеки. На мой взгляд, сейчас учиться стало не легче, но удобней.
В этом учебном году мы запустили сервис "Мой цифровой университет", который создан по аналогии сервиса "Мои документы" МФЦ на принципе единого окна. Теперь студенты не ходят в деканат, а решают все вопросы через сервис. Мы стараемся все максимально оцифровать, создать цифровую среду, удобную для студентов и преподавателей, тем самым продемонстрировав свою приверженность информационно-коммуникационным технологиям.
— Востребованность ваших выпускников очевидна. На какие стартовые позиции их приглашают компании?
— Запрос рынка — специалист с опытом работы от года до двух. На сленге — "мидл". Мы выпускаем "джуниоров". Многие студенты со второго-третьего курсов начинают работать. А мы стараемся сократить период адаптации выпускника в компании за счет спецкурсов и, главное, стажировок. В итоге компании получают от нас специалиста на инженерную должность с хорошей базовой подготовкой.
По данным Минцифры России, отрасли сегодня не хватает около 1 млн специалистов сферы ИТ. Наш университет активно участвует в решении проблемы кадров, выпуская ежегодно примерно 1000 специалистов. И мы уверены, что у наших выпускников работа будет всегда.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.