В Самаре откроется юбилейная выставка Ольги Абраменковой "Притяжение"

В среду, 7 июня, в 18:00, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союза Художников России" откроется юбилейная выставка Ольги Абраменковой "Притяжение" (0+).

"Когда я думаю об Ольге, то совершенно отчетливо понимаю, что в этом человеке нет места темным тонам. Кажется, она не создала ни одной картины, где бы не светило солнце. Ольга осознанно отказывается вводить в свою живописную палитру черный цвет, и от этого ее работы словно пропитаны каким-то "серебром", они буквально излучают свет и тепло.

За незатейливыми, казалось бы, сюжетами, не перегруженными деталями, в работах Ольги Абраменковой просматривается четкий рисунок, отражающий ее жизненный абрис, с органичной композицией ее творческой судьбы. Широкие и слегка небрежные мазки плавно и элегантно ложатся на холст, а изысканная простота и высокий профессионализм — это ключ к пониманию кода мастера.

Не удивительно, что художник с такой богатой палитрой чувств отдает предпочтение одному из самых эмоциональных жанров — пейзажу. И независимо от того, какое время года — лесные дали или морская безбрежность, работы наполнены праздничным настроением.

Особый раздел в творчестве художника занимает портрет. С большим вниманием Ольга относится к выбору моделей. Ее не интересует так называемый салонный, заказной портрет. Трепетное отношение к натуре — вот решающий аргумент в пользу создания не просто полотна, а действительно сложного психологического образа. В дальнейшем художник использует их в создании жанровых и монументальных картин, где проявляется нежный и трогательный лиризм почерка Мастера", — рассказывает директор Самарского художественного музея Алла Шахматова.

Выставка продлится до 24 июня.