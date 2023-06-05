В 9 по 11 июня в Самаре пройдет фестиваль "Дни модерна" (6+). Он приурочен к празднованию Всемирного дня модерна 10 июня.

Трехдневная программа мероприятий пройдет на двух площадках — во дворе и в помещениях Музея модерна (ул. Красноармейская, 15) и в музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207а). Она включает в себя показы многосерийного фильма "Модерн губернии", лекции экспертов, выставку "Модерн в облаках", мастер-классы для детей, круглый стол, экскурсии по экспозициям, а также тематические экскурсии по городу.

Трехдневный форум — часть проекта "Модерн губернии", который реализует Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Идея проекта "Модерн губернии" — исследовать и рассказать жителям о зданиях начала ХХ века, расположенных на исторической территории Самарской губернии — в Бузулуке, Балакове, Димитровграде, Чапаевске и Самаре. Съемочная группа изучила архивные материалы и научную литературу, публикации в прессе и блогах, пообщалась с местными экспертами, нынешними владельцами и жителями исторических домов. Итогом проекта стал многосерийный документальный фильм "Модерн губернии" и фестиваль "Дни модерна", на котором его покажут впервые.

Программа "Дней модерна" в Самаре:

9 июня (пятница)

Музей модерна

13:30 — 14:30 Экскурсия по экспозиции Музея модерна. Посещение бесплатное. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация в группе Музея модерна ВКонтакте.

Музей-галерея "Заварка"

16:00 — 17:00 Лекция "Архитектура самарского модерна". Прочитает историк архитектуры, член Совета Самарского регионального отделения ВООПИиК, куратор Дней модерна в Самаре Армен Арутюнов (Самара). Вход свободный. Требуется предварительная регистрация в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.

Экскурсии по городу

17:00 — 19:00 Экскурсия "Питер 2.0. Время модерна" от бюро ART-Экскурсии. Маршрут от ул. Ленинградской, 43 до Музея модерна. Условия участия и регистрация по телефону 8 (987) 914-66-64.

Двор Музея модерна

8:00 — 23:00 Выставка "Модерн в облаках".

19:00 — 20:00 Лекция "Ар-нуво в архитектуре России: образ пространства". Прочитает историк архитектуры, кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой истории русского искусства РГГУ Илья Печенкин (Москва).

20:30 — 22:00 Кинопоказ серий фильма "Модерн губернии".

Вход на мероприятия свободный. Регистрация не требуется.

10 июня (суббота)

Музей модерна

12:00 — 13:00 Экскурсия по экспозиции Музея модерна. Посещение бесплатное. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация в группе Музея модерна ВКонтакте.

Музей-галерея "Заварка"

14:00 — 15:00 Кинопоказ серий фильма "Модерн губернии". Посещение бесплатное. Требуется предварительная регистрация в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.

15:30 — 16:30 Круглый стол "Проблемы сохранения объектов модерна в историческом поселении Самара". Вход свободный. Регистрация не требуется.

Экскурсии по городу

15:00 — 17:00 Экскурсия "Питер 2.0. Время модерна" от бюро ART-Экскурсии. Маршрут от ул. Ленинградской, 43 до Музея модерна. Условия участия и регистрация по телефону 8 (987) 914-66-64.

Двор Музея модерна

8:00 — 23:00 Выставка "Модерн в облаках".

17:30 — 18:30 Лекция "Стиль и форма модерна: до, после и вместо". Прочитает историк архитектуры, доцент НИУ МГСУ, профессор МГАХИ им. Сурикова, советник РААСН Николай Васильев (Москва).

19:00 — 20:00 Лекция "Архитектурная керамика России эпохи модерна". Прочитает научный консультант Музея архитектурной художественной керамики "Керамарх", научный редактор журнала "Архитектурная керамика мира" Андрей Роденков (Санкт-Петербург).

20:30 — 22:00 Кинопоказ серий фильма "Модерн губернии".

Вход на мероприятия свободный. Регистрация не требуется.

11 июня (воскресенье)

Музей-галерея "Заварка"

13:00 — 14:30, 15:00 — 16:30 Мастер-класс для детей "Фасады модерна" (в рамках проекта "Истории самарского деревянного зодчества"). Проведет Архитектурная школа "ФУТУРУГУРУ". Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.

15:00 — 16:30 Кинопоказ серий фильма "Модерн губернии".

Посещение бесплатное. Требуется предварительная регистрация в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.

Музей модерна

16:00 — 17:00 Экскурсия по экспозиции Музея модерна. Посещение бесплатное. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация в группе Музея модерна ВКонтакте.

Экскурсии по городу

18:00 — 20:00 Экскурсия "Питер 2.0. Время модерна" от бюро ART-Экскурсии. Маршрут от ул. Ленинградской, 43 до Музея модерна. Условия участия и регистрация по телефону 8 (987) 914-66-64.

Двор Музея модерна

8:00 — 23:00 Выставка "Модерн в облаках".

20:00 — 21:30 Кинопоказ серий фильма "Модерн губернии".

Вход на мероприятия свободный. Регистрация не требуется.