В Волжском районе задержали браконьера с охотничьим огнестрельным оружием

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

31 мая на территории охотничьего угодья Волжского района был задержан гражданин с охотничьим огнестрельным (нарезным) оружием системы ТОЗ-78-04М. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов у него не было, сообщили в пресс-службе регионального департамента охоты и рыболовства.