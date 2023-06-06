В Волжском районе задержали браконьера с охотничьим огнестрельным оружием

31 мая на территории охотничьего угодья Волжского района был задержан гражданин с охотничьим огнестрельным (нарезным) оружием системы ТОЗ-78-04М. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов у него не было, сообщили в пресс-службе регионального департамента охоты и рыболовства.
В отношении браконьера возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ — "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира".
Всего с начала 2023 года выявлено 206 административных правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, изъято 17 ружей и 101 патрон. По решению суда лишено права охоты 11 физических лиц.
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