Дмитрий Азаров постановил создать в Самарской области министерство молодежной политики

На форуме "Добро.Конференция-2023" в Самаре принято решение о создании в регионе министерства молодежной политики. Соответствующее постановление губернатор Дмитрий Азаров подписал 6 июня в ходе церемонии открытия масштабного всероссийского слета волонтеров.
В настоящее время департамент по делам молодежи входит в структуру министерства образования и науки Самарской области. Все организационно-правовые вопросы по созданию нового ведомства должны быть завершены до конца года.
"Знаете, время пришло. Сегодня у нас уже такое количество мероприятий и программ по поддержке молодежных движений, что стало немножко тесно этой работе в рамках существующего министерства образования. Наши проекты, идеи, программы повзрослели до того, что нужно создать это министерство. При этом, безусловно, сотрудничество министерств молодежной политики и образования сохранится", - прокомментировал Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что в Самарской области уделяют колоссальное внимание вопросам молодежной политики, поддержке детских и молодежных движений, а также идей, проектов и волонтерских инициатив школьников, студенчества, рабочей молодежи.
"У нас огромное количество общественных организаций, известных движений, такие как Студвесна, КВН, студотряды, которые требуют к себе постоянного внимания и своей активности. Я уверен, что создание министерства молодежной политики будет способствовать прогрессу, вовлечению все больше и больше ребят и девчат в орбиту добрых дел, в орбиту созидания", - сказал губернатор.
Дмитрий Азаров напомнил, что в прошлом году было создано региональное министерство туризма. "Это тоже не сразу произошло. Я поставил задачу тогда еще департаменту туризма, чтобы сначала мне показали результат. И когда мы увидели, какой есть прогресс в этом направлении благодаря концентрированной и профессиональной работе, я принял решение о создании министерства туризма, - отметил глава региона. - Если мы в 2018 году радовались 1 миллиону туристов в нашем регионе благодаря, во многом, чемпионату мира по футболу, то уже в прошлом году в наш регион приехало 2 млн 560 тысяч туристов. Такой прогресс во многом связан с системной работой повышения статуса деятельности по туристическому направлению. Уверен, что и здесь, в молодежной политике, время пришло и развитие будет опережающим".
Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев, участвующий в слете "Добро.Конференция-2023", поддержал решение Дмитрия Азарова о создании нового министерства.
"Работа с детьми, подростками, молодежью сегодня становится приоритетом. В Самарской области есть команда, которая умеет работать с молодежью - мы это знаем и видим по качеству подходов, обратной связи. Это замечательные люди, профессионалы, - отметил Артем Метелев. - Благодаря решению о создании отдельного ведомства возможностей у молодых людей будет больше: больше грантов на поддержку их проектов, событий, где они могут себя реализовать, больше локальных инициатив будет поддержано, ускорится появление инфраструктуры молодежных пространств в муниципалитетах Самарской области. Благодарю Дмитрия Игоревича за принятое решение".
Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике подчеркнул, что сегодня в Самарской области создаются комфортные условия для жизни молодежи: "Молодые люди не уезжают из Самары. Они здесь живут, создают свои семьи, рожают детей. Сюда хочется приезжать жить. Это тоже показатель того, как здесь относятся к молодым людям, их интересам и запросам".
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