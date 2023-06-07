Речные маршруты в Ширяево и Винновку будет сопровождать онлайн-гид МТС

МТС презентовал туристический аудиогид для речных прогулок "Волжские истории: Самара". Он будет сопровождать туристов и местных жителей на маршрутах: Самара — Ширяево и Самара — Винновка. Слушать интересные волжские истории можно будет как в плавании в села Самарской Луки, так и на обратном пути.

Каждая экскурсия — это мини-спектакль с яркими актерскими вставками. Авторский текст написал и озвучил самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин, а саунд-дизайн подготовила Алла Фармер.

Так, слушатель отправится на 100 лет назад и увидит, что было на месте современной самарской набережной. В этом оживленном месте можно было встретить и торговцев, и желающих наняться на сезонную работу, в том числе в бурлачество. После этого гид переносит уже на правый берег — в старинное село Рождествено. Туристы узнают, какой след в его истории оставил граф Орлов и его дочь Екатерина.

Еще один интересный и драматичный сюжет — Пугачевское восстание, которое царские войска остановили именно в Самаре. Также можно узнать удивительные легенды о происхождении Царева кургана, в том числе историю о том, как Петр I пытался его одолеть.

Ну и конечно же, слушателям расскажут, как Илья Репин создавал своих знаменитых "Бурлаков".

Воспользоваться аудиогидом смогут абоненты любых операторов бесплатно в приложении MTC Live (перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play). Найти гид "Волжские истории: Самара" можно в разделе Digital. Отметим, что аудиоспектакль можно не только слушать онлайн, но и скачать себе на телефон. Кроме того, можно отсканировать QR-код с информационных табличек. Пюпитры с информацией установлены на речном вокзале Самары и на пристанях в Ширяево и Винновке.

Каждая экскурсия длится около 40 минут. На презентации онлайн-гида аудиоспектакль можно было послушать по время поездки на скоростном "Валдае". Также туристы и жители области могут использовать гид на любых речных прогулках или даже просто прогуливаясь по набережной.

Директор МТС в Самарской области Александр Меламед отметил, что цифровые сервисы МТС для путешественников работают в регионе уже не один год. Уже существуют аудиогиды по разным городам Самарской губернии и национальному парку "Самарская Лука". Ими активно пользуются туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов Поволжья. Первый туристический аудиоспектакль по Волге охватывает самые популярные речные маршруты из Самары и будет интересен как жителям, так и гостям области.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов подчеркнул важность современных цифровых продуктов в развитии потенциала туристических возможностей региона, в том числе и главной его достопримечательности — реки Волги. Также министр отметил, что запущенные ранее виртуальные прогулки по Самаре, Тольятти и Сызрани получили множество положительных отзывов, поэтому, без сомнения, аудитория нового проекта также будет расти.