Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития Поволжской академии образования и искусств с членами попечительского совета.

В среду, 7 июня, губернатор Дмитрий Азаров работает в Тольятти. Поздравив социальных работников Автограда с наступающим профессиональным праздником на торжественном мероприятии, глава региона проверил ход работ по строительству и оснащению Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского и пообщался со студентами.
Также Дмитрий Азаров совместно с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием провел заседание попечительского совета учебного заведения, на котором были рассмотрены перспективы развития академии.
Губернатор отметил, что это уникальный вуз — первый в Приволжском федеральном округе и третий среди подобных вузов России. Академия построена по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке областных властей и попечителей. Давними партнерами учебного заведения являются АвтоВАЗ, "Куйбышевазот", "Тольяттиазот" и другие компании, которые на протяжении многих лет активно поддерживают ее деятельность.
"Академия имеет большое значение не только для Тольятти и Самарской области, но и для страны в целом. Это средоточие православной культуры, один из важнейших духовных центров нашей губернии, где образование, просвещение прочно базируются на традиционных ценностях нашего общества. Также важно, что академия эффективно воспитывает современную молодежь в духе уважения ко всем религиям нашей страны", — подчеркнул губернатор. Деятельность академии в широком смысле направлена на укрепление единства российской нации.
Это приобретает особую значимость в современных условиях, когда предпринимаются попытки отменить нашу историю, культуру и религию, подвергается атакам институт семьи.
Глава региона обозначил задачи попечительского совета, в числе которых не только решение вопросов завершения строительства, но и активное содействие образовательным, воспитательным, патриотическим, духовным программам, реализуемым на базе академии. Участники заседания обсудили также вопросы подготовки педагогических кадров, взаимодействия академии с министерством культуры Самарской области.
Ректор АНО ВО "Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия Московского" протоиерей Димитрий Лескин доложил о результатах деятельности академии, а также об исполнении поручений, сформированных на заседании попечительского совета в 2022 году.
Сейчас в структуре академии семь кафедр, обучение проходят 639 студентов. По педагогическим и гуманитарным направлениям подготовки обучается 90% студентов. 77% выпускников 2022 года работают в системе образования, 10% поступили в магистратуру, продолжив обучение. В 2023 году состоится выпуск 114 специалистов.
Академия реализует 15 программ бакалавриата, три программы магистратуры, пять программ специалитета классического музыкального образования, 13 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В 2022 г. совместно с министерством образования и науки Самарской области и министерством культуры Самарской области впервые осуществлен набор на целевое обучение за счет средств областного бюджета. Таких договоров заключено 192, из них 182 — по направлениям подготовки "Педагогическое образование", "Филология", "Психолого-педагогическое образование", 10 — по направлениям подготовки "Искусство концертного исполнительства", "Музыкально-театральное искусство".
"В настоящее время 137 ребят по целевой форме принято на бакалавриат, 10 на специалитет, 45 на магистратуру. У этих ребят серьезная мотивация идти работать в школу", — сообщил ректор.
Также протоиерей Димитрий Лескин отметил большую профориентационную работу, организованную совместно с региональным минобрнауки, — почти 100 мероприятий. Учебное заведение посетили более 3 тысяч старшеклассников. В рамках исполнения поручения губернатора в филармонии академии — на одной из главных концертных площадок Тольятти — организуются театральные и концертные программы, в прошлом году их было более 30. Как отметил отец Димитрий, они пользуются популярностью — их посетили более 9 000 зрителей. Также проводятся экскурсии по разработанным 8 программам (8500 посетителей), организовано семь выставок.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил, что в рамках подготовки педагогических кадров целевой набор на 2023 г. в регионе был увеличен — по целевым договорам будут начинать обучение 240 будущих педагогов. Целевики прошлого года, которые обучаются на заочной форме, определились с будущим местом работы. Студентов Академии Святителя Алексия предложено также привлекать к работе в образовательных организациях по проекту "Годичная практическая подготовка", когда студенты последних курсов приходят на оплачиваемую годичную практику с сохранением всех льгот как молодым специалистам (ежемесячная выплата 5 тысяч рублей в течение трех лет молодым педагогам до 35 лет). Сейчас в области 246 студентов педагогических вузов принимают участие в этом проекте.
Еще одной мерой поддержки молодых педагогов является ипотечное жилищное кредитование. Эта мера распространится и на студентов-педагогов после получения ими диплома.
Глава региона акцентировал внимание на том, что академии необходимо выходить на полную проектную мощность, которая составляет 1000 студентов. Одним из направлений привлечения абитуриентов в Поволжскую академию образования и искусств может стать соответствующая межрегиональная программа. Дмитрий Азаров отметил, что это предложение может быть рассмотрено на уровне полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Также губернатор призвал участников попечительского совета активнее включаться в жизнь образовательного учреждения. "Желание помогать возрастает, потому что дело здесь делается благое", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
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