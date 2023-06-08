За два года самарские предприятия получили 10 млрд рублей из Федерального фонда развития промышленности

7 июня 2023 года состоялось заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Участники заседания рассмотрели целый ряд социально важных вопросов, среди которых — реализация мер поддержки промышленности Самарской области. Государственная поддержка промышленных предприятий региона ведется по целому ряду направлений.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков рассказал, что предприятия получают субсидии из федерального и регионального бюджетов на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на транспортировку продукции, производителям сельскохозяйственной техники. Кроме того, возмещается часть затрат на уплату процентов по кредитам и часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Другим популярным механизмом поддержки являются льготные займы. Фонд развития промышленности предлагает промышленным предприятиям льготные условия финансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, станкостроение, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда.

На сегодняшний день в ФРП действует 10 программ финансирования. В зависимости от программы срок займа составляет от 2 до 15 лет, сумма займа — от 5 млн. до 10 млрд. рублей, ставка — от 1% до 5% годовых. Софинасирование со стороны предприятий в основном составляет 20%, по некоторым программам — до 50%, а по некоторым вовсе отсутствует. Важно, что программы, предлагаемые ФРП, регулярно актуализируются с учетом изменяющихся потребностей субъектов промышленности.

С 2020 года на территории региона осуществляет деятельность Государственный фонд развития промышленности. Он предоставляет льготные целевые займы предприятиям, реализующим проекты развития в рамках программ "Региональное развитие субъектов деятельности в сфере промышленности" и "Производительность труда". Сумма займов по региональным программам составляет от 5 до 40 млн. рублей при ставке 1–3% годовых, срок до 5 лет. Программы регионального фонда также актуализируются. Как сообщил Олег Волков, в связи с увеличением стоимости инвестиционных проектов предприятий максимальная сумма льготного займа совсем недавно была увеличена до 40 млн. рублей.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова особое внимание уделяется поддержке оборонных предприятий. Принята новая программа по предоставлению льготных займов на пополнение оборотных средств. Предприятия ОПК имеют возможность получить оборотное финансирование в размере до 50 млн. рублей под ставку 1-3% на срок до 2 лет. Кроме того, по таким займам предоставляется отсрочка погашения основного долга на срок до 6 месяцев.

Еще одной действенной мерой поддержки являются налоговые льготы. Региональным законодательством предусмотрена мера государственной поддержки организациям по добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, производству нефтепродуктов, розничной и оптовой торговли топливом в виде пониженной ставки налога на прибыль в размере 13,5%. Для участников специальных инвестиционных контрактов на территории Самарской области предусмотрены льготные ставки по налогу на прибыль в размере 10% и по налогу на имущество в размере 1,1%.

С 2020 года на территории Самарской области участники нацпроекта "Производительность труда" могут получить инвестиционный налоговый вычет.

Кроме того, с недавнего времени для промышленных предприятий Самарской области стали действовать новые механизмы поддержки. Льготные кредиты на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию недвижимого имущества в целях осуществления промышленного производства предоставляются предприятиям в рамках программы Промышленной ипотеки. Основные условия программы: процентная ставка до 5% годовых, срок кредитования до 7 лет, сумма кредита до 500 млн. рублей.

Промышленные предприятия, реализующие инвестпроекты, направленные на производство приоритетной продукции, могут претендовать на получение кредита от 2 до 100 млрд. рублей с льготной процентной ставкой 5,25%.

"За два с половиной года региональные предприятия получили из Федерального фонда развития промышленности более 10 млрд. рублей. Это прямые субсидии на компенсацию расходов, льготные займы. Конечно, такая поддержка помогает эффективнее решать вопросы импортозамещения, обновлять оборудование, и мы уже видим ее результаты. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рост промышленного производства в регионе фиксируется на уровне 3,6%. Это очень хороший показатель — наша экономика растет и успешно развивается", — отметил председатель областного правительства.

Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросу погашения задолженности по заработной плате на территории региона. Решением этой проблемы в Самарской области занимаются комплексно, с участием контрольно-надзорных органов, сторон социального партнерства. Как итог, за 2022 год не допущено роста количества должников и суммы задолженности по заработной плате. Прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Анна Данилкина сообщила, что динамика задолженности по заработной плате свидетельствует о ее постепенном сокращении.

По информации Следственного комитета России по Самарской области, за прошлый год в следственные подразделения следственного управления поступило 109 сообщений о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы (по сравнению с 2021 годом снижение на 32,2%). На 27% снизилось число возбужденных уголовных дел. В текущем году тенденция снижения количества поступивших сообщений и возбужденных уголовных дел продолжает сохраняться.

"Задолженность предприятий по заработной плате в регионе снижается. За прошлый год сокращение произошло более чем на 50 миллионов рублей, и 13 предприятий выбыли из "черного списка", — отметил Виктор Кудряшов. — Это очень непростая проблема, потому что наибольшую задолженность имеют предприятия, которые находятся в стадии банкротства. Но благодаря работе конкурсных управляющих, надзорных органов, структур правительства Самарской области эта проблема постепенно решается".

На заседании Трехсторонней комиссии рассмотрели актуальные изменения законодательства по вопросам обязательного социального страхования. В 2023 году произошло расширение категории граждан, обеспеченных социальным страхованием. Так, получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством теперь могут застрахованные лица, работающие по трудовым договорам, договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства. В эту категорию также вошли исполнители по гражданско-правовым договорам о выполнении работ или оказании услуг (если в предыдущем году страхователь перечислил за работника страховые взносы не менее стоимости страхового года).

"Сегодня взаимодействие работодателей, и что очень важно, самих работников с Фондом пенсионного и социального страхования существенно упрощается. Бумажные справки заменяются электронным документооборотом. Существенные изменения произошли для людей, заключающих гражданско-правовой договор на оказание работ и выполнение услуг. Теперь они могут получать оплачиваемые больничные листы, что говорит о высокой социальной ответственности государства перед работающими гражданами", — считает Виктор Кудряшов.

Расширено действие программы по выплате работодателям субсидий за трудоустройство безработных граждан. С мая текущего года субсидию из средств Социального фонда России могут получать работодатели, которые трудоустроили ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, членов семей погибших при выполнении задач в ходе СВО.

На заседании Трехсторонней комиссии обсудили развитие в Самарском регионе системы наставничества. Напомним, что 2023 год Указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

В Самарской области, в целях стимулирования развития наставнической деятельности на предприятиях, предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат на организацию наставничества и стажировки. В основном период наставничества на предприятиях региона составляет от трех до шести месяцев.

Благодаря системе наставничества легче проходит социально-профессиональная адаптация работников, в том числе выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, не имеющих опыта работы по полученной профессии. Помощь наставника нужна и работникам, имеющим продолжительный перерыв в трудовой деятельности.

Кроме того, применение на предприятиях системы наставничества обеспечивает преемственность стандартов, принятых внутри организации, улучшает психологический климат в коллективе, увеличивает профессиональный потенциал наставляемого. В итоге, по мнению специалистов, это приводит к повышению результативности при выполнении должностных обязанностей и росту производительности труда в целом.