Самарский университет им. Королева подтвердил позиции в топ-100 лучших вузов России

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало новое ежегодное исследование лучших вузов России RAEX-100 — 100 лучших вузов России.

Цель исследования — оценить способность университетов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений исходя из условий для их получения и результатов применения.

В 2023 году в топ-100 вошли университеты из 29 регионов России. 33 участника рейтинга представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург, пять — Подмосковье. Также в списке лучших широко представлены Самарская область, Татарстан и Томская область (по четыре вуза), Ростовская и Волгоградская области (по три участника).

Лидером стал МГУ им. М. В. Ломоносова, на втором месте — МФТИ, на третьем — Санкт-Петербургский государственный университет. Самарский университет им. Королёва занял 44 место рейтинга.

Наш регион представлен в рейтинге четырьмя университетами — это Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва (44-е место), Самарский государственный медицинский университет (46-е место), Самарский государственный технический университет (67-е место), негосударственный медицинский университет "Реавиз" (98-е место).