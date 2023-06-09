Самарский университет им. Королева подтвердил позиции в топ-100 лучших вузов России

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало новое ежегодное исследование лучших вузов России RAEX-100 — 100 лучших вузов России.
Цель исследования — оценить способность университетов обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений исходя из условий для их получения и результатов применения.
В 2023 году в топ-100 вошли университеты из 29 регионов России. 33 участника рейтинга представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург, пять — Подмосковье. Также в списке лучших широко представлены Самарская область, Татарстан и Томская область (по четыре вуза), Ростовская и Волгоградская области (по три участника).
Лидером стал МГУ им. М. В. Ломоносова, на втором месте — МФТИ, на третьем — Санкт-Петербургский государственный университет. Самарский университет им. Королёва занял 44 место рейтинга.
Наш регион представлен в рейтинге четырьмя университетами — это Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва (44-е место), Самарский государственный медицинский университет (46-е место), Самарский государственный технический университет (67-е место), негосударственный медицинский университет "Реавиз" (98-е место).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.