Места в детские сады Самары распределят 16 июня

В пятницу, 16 июня, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений"). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении рекомендуется обратиться в МФЦ.