В пяти районах области планируется отключение электричества с 14 по 19 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
14.06.2023 с 13:00 до 16:00
Красноярский район
п. Городцовка
п. Жареный Бугор
КП Шишки
КП Фемели Парк
КП Экопарк
БО Космос
БО Циолковский
БО Золотые Пески
14.06.2023 с 13:00 до 17:00
Ставропольский район
с. Большая Рязань
14.06.2023 с 9:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Валы
15.06.2023 с 13:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Валы
15.06.2023 с 10:00 до 17:00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, пр-д Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, ул. Тенистая)
с. Подстепки (ул. Подстепкинская)
15.06.2023 с 10:00 до 16:00
Приволжский район
с. Обшаровка (ул. Братства - Равенства, Горная)
15.06.2023 с 9:00 до 17:00
Борский район
с.Соковнинка
16.06.2023 с 9:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Валы
16.06.2023 с 9:00 до 16:00
Борский район
с.Соковнинка
19.06.2023 с 8:00 до 16:00
Елховский район
с. Вязовка (ул.Вязовая, Шоссейная, Центральная)
с. Мордвинка (ул.Родниковая)
п. Подсолнечный (ул.Речная)
19.06.2023 с 12:00 до 16:00
Красноярский район
с. Старая Бинорадка
ДНТ Крутогорки
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения энергообъекта в основную сеть энергетики просят отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.