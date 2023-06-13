Работа на выпуск

Безусловно, важнейшим свидетельством качества высшего учебного заведения является успешность его выпускников. И Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в этом плане есть кем гордиться.

Степан Федоров окончил ПГУТИ не так давно — в 2017 году, и в настоящее время трудится в крупной российской компании, а Сергей Власов - значительно раньше, еще в 2009-м, и сейчас работает за пределами РФ в Cisco Systems. Они поделились опытом становления в профессии, рассказали, с какими сложностями столкнулись и чем занимаются сейчас.

Степан Федоров

Учиться, учиться и еще раз…

Степан Федоров — старший frontend-разработчик в компании "Цифровая индустриальная платформа" (это совместное предприятие ГК "Цифра" и ПАО "Газпром нефти"). "Сейчас мы разрабатываем программное обеспечение для нефтеперерабатывающих заводов. Это крупный проект по импортозамещению. Кстати, компания имеет аккредитацию в Минцифры", — рассказал Степан.

Увлекаться программированием Степан начал еще в школе — в седьмом классе. Тогда он ходил на занятия на станцию юных техников в родном селе Кинель-Черкассы и вместе с другими ребятами занимался созданием программ с помощью action script.

После школы поступил в ПГУТИ. Специальность "Программная инженерия" выбирал тщательно: изучил образовательный план и понял, что именно здесь получит максимум знаний по программированию. При этом в ответ на вопрос о том, насколько в ИТ важно наличие высшего образования, Степан Федоров заметил: "С одной стороны, можно научиться многому и без университета, самостоятельно изучив огромное количество информации. ПГУТИ дал очень хорошую базу, на которую сейчас достаточно просто ложатся знания о новых технологиях и подходах".

А без постоянного изучения этих самых технологий в ИТ-профессиях — никуда. Об этом говорит как Степан Федоров, так и Сергей Власов, который в настоящее время трудится в должности Technical Consulting Engineer в комании Cisco Systems.

Последний также рассказал о том, что в своей работе сталкивается с необходимостью изучения новых технологий практически постоянно. "По сути, я занимаюсь поддержкой пользователей, которые работают с сетевым оборудованием Cisco провайдерского уровня. Мы сталкиваемся с кейсами по решению проблем как непосредственно с самим оборудованием, так и с программным обеспечением. При этом сфера применения оборудования Cisco очень широка. Порой мы должны решать проблемы, связанные с совершенно незнакомыми для себя технологиями. А это особенно сложно — ведь ты должен не просто изучить что-то принципиально новое, но и сделать это в кратчайшие сроки", — рассказывает Сергей.

Сам он окончил ПГУТИ еще в 2009 году по специальности "Средства связи с подвижными объектами". "Время выбора специальности пришлось на развитие GSM-сетей. Это казалось перспективным тогда", — объясняет Сергей. После университета при поддержке Центра помощи трудоустройству выпускников он устроился на свою первую работу — в "Связьтранснефть" на должность электромеханика связи на узел при НПС "Суходольная" в Ростовской области. Сергей уехал на новое место работы, но довольно быстро разочаровался — работа по большей части касалась решения различных административных вопросов и была совершенно не связана с какими-либо современными технологиями. Спустя пять лет Сергей решил сменить направление деятельности.

"И когда я понял, что хочу заняться чем-то более востребованным, купил толстенную книгу про компьютерные сети и начал потихоньку ее изучать. Благодаря тем знаниям, которые получил, впоследствии я устроился в компанию "МегаФон", затем в Сбербанк. Параллельно с этим я продолжал учиться, и в 2018 году получил сертификат CCNA (базовый уровень Cisco), а после и предложение о работе в Cisco Systems", — рассказал он. При этом, говоря об образовании в ПГУТИ, Сергей заметил, что вуз дал фундаментальные знания, которые легли в основу его профессионального становления.

Степан Федоров работает по профессии, но несмотря на это, необходимые для работы во frontend-разработке знания тоже получал самостоятельно — вне университета.

"Дело в том, что большее внимание в высших учебных заведениях принято уделять backend-разработке", — отметил он.

В режиме взаимодействия

Поддерживать связь с alma mater в традиции многих выпускников ПГУТИ. "Я уже около трех лет в комиссии ПГУТИ по оценке выпускных работ бакалавров, а в прошлом году оценивал и магистерские работы. Комиссия состоит из представителей ИТ-компаний, и по итогам защиты диплома выпускник вполне может получить offer (приглашение на работу. — прим. ред.). Насколько мне известно, в других вузах такого нет", — пояснил Федоров и добавил, что у вуза крепкие горизонтальные связи с ИТ-компаниями.

"Мой дипломный руководитель Надежда Федоровна Бахарева направляла меня на практику в различные компании", — говорит Степан и поясняет, что впоследствии такой опыт, конечно, помогает в трудоустройстве.

Интересно, что, по словам Сергея Власова, во времена его обучения в вузе, а это более 10 лет назад, ему не хватало именно практических, прикладных знаний. "А любая теория без применения ее на практике довольно быстро выветривается из головы, забывается", — подчеркивает Сергей. Сейчас с уверенностью можно сказать, что вуз эту проблему решил. О том, что многие курсовые и дипломные работы студентов ПГУТИ имеют серьезное прикладное значение, рассказывает Степан Федоров и другие представители ИТ-компаний, сотрудничающих с вузом.

На перспективу

Помощь вуза в трудоустройстве — это, конечно, хорошо. Однако и сам выпускник должен все же иметь определенные знания. Причем, по словам Степана Федорова, сейчас уровень требований к знаниям и объем стартовой информации для молодого специалиста значительно шире, чем те же 5-7 лет назад. "ИТ-сектор включает в себя очень большое количество вакансий разной направленности. Это и разработчики, и специалисты DevOps, и тестировщики, и аналитики. Так что выбор профессий в сфере ИТ сейчас весьма и весьма широк, но и знаний от специалистов — даже начального уровня — требуется больше, чем прежде", — подытожил Федоров.

При этом Сергей Власов, в свою очередь, заметил, что существует серьезное заблуждение об уровне английского языка, который требуется ИТ-специалистам для входа в международную компанию или на иностранный проект. "Конечно, без языка никуда. Это так. Но я за годы своей работы видел довольно большое количество людей с невысоким уровнем английского на инженерных должностях. Дело в том, что многим техническим специалистам чаще приходится общаться письменно, а не устно. Кроме того, от них больше требуется понимать, нежели говорить на нем. И это дает своеобразную фору — возможность подтянуть язык в процессе. Так что бояться языкового барьера не стоит. Но нужно понимать, что многое зависит от должности: если вы устраиваетесь проджект-менеджером или системным аналитиком, то тут без хорошего английского, конечно, не обойтись", — отметил Сергей.

Рассказывая о работе в крупной международной компании, он подчеркнул, что получал всестороннюю помощь от менеджеров компании. "По сути, я занимался лишь тем, что распечатывал документы, подготовленные специалистами компании для оформления визы и прочих разрешительных документов, и относил их в визовый центр. Кроме того, компания оплачивает мне и семье медицинскую страховку с полным комплексом услуг в частной клинике", — рассказывает Сергей. И это далеко не все бонусы, которые получает ИТ-специалист, работающий в международной корпорации — сюда можно отнести и офис с бесплатными чаем-кофе, фруктами и перекусами, и возможность оформления дополнительного выходного дня раз в квартал, и небольшой денежный фонд для неформальных встреч команды, и выделение средств на дополнительное обучение сотрудников, и предоставление возможности изучения языка, и многое-многое другое.

"Я бы хотел, чтобы молодые люди поняли простую мысль: нужно вкладывать в себя. Если ты хочешь роста, а на текущем месте работы вкладывать в твое развитие не готовы, делай это сам. И в конце концов ты обязательно найдешь компанию, которая будет готова тебя оценить. В Cisco, например, подчеркивается, что сотрудники — это актив, и отношение к ним соответствующее", — подытожил Сергей Власов.