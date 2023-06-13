Работа на выпуск

Безусловно, важнейшим свидетельством качества высшего учебного заведения является успешность его выпускников. И Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в этом плане есть кем гордиться.
Степан Федоров окончил ПГУТИ не так давно — в 2017 году, и в настоящее время трудится в крупной российской компании, а Сергей Власов - значительно раньше, еще в 2009-м, и сейчас работает за пределами РФ в Cisco Systems. Они поделились опытом становления в профессии, рассказали, с какими сложностями столкнулись и чем занимаются сейчас.
Учиться, учиться и еще раз…
Степан Федоров — старший frontend-разработчик в компании "Цифровая индустриальная платформа" (это совместное предприятие ГК "Цифра" и ПАО "Газпром нефти"). "Сейчас мы разрабатываем программное обеспечение для нефтеперерабатывающих заводов. Это крупный проект по импортозамещению. Кстати, компания имеет аккредитацию в Минцифры", — рассказал Степан.
Увлекаться программированием Степан начал еще в школе — в седьмом классе. Тогда он ходил на занятия на станцию юных техников в родном селе Кинель-Черкассы и вместе с другими ребятами занимался созданием программ с помощью action script.
После школы поступил в ПГУТИ. Специальность "Программная инженерия" выбирал тщательно: изучил образовательный план и понял, что именно здесь получит максимум знаний по программированию. При этом в ответ на вопрос о том, насколько в ИТ важно наличие высшего образования, Степан Федоров заметил: "С одной стороны, можно научиться многому и без университета, самостоятельно изучив огромное количество информации. ПГУТИ дал очень хорошую базу, на которую сейчас достаточно просто ложатся знания о новых технологиях и подходах".
А без постоянного изучения этих самых технологий в ИТ-профессиях — никуда. Об этом говорит как Степан Федоров, так и Сергей Власов, который в настоящее время трудится в должности Technical Consulting Engineer в комании Cisco Systems.
Последний также рассказал о том, что в своей работе сталкивается с необходимостью изучения новых технологий практически постоянно. "По сути, я занимаюсь поддержкой пользователей, которые работают с сетевым оборудованием Cisco провайдерского уровня. Мы сталкиваемся с кейсами по решению проблем как непосредственно с самим оборудованием, так и с программным обеспечением. При этом сфера применения оборудования Cisco очень широка. Порой мы должны решать проблемы, связанные с совершенно незнакомыми для себя технологиями. А это особенно сложно — ведь ты должен не просто изучить что-то принципиально новое, но и сделать это в кратчайшие сроки", — рассказывает Сергей.
Сам он окончил ПГУТИ еще в 2009 году по специальности "Средства связи с подвижными объектами". "Время выбора специальности пришлось на развитие GSM-сетей. Это казалось перспективным тогда", — объясняет Сергей. После университета при поддержке Центра помощи трудоустройству выпускников он устроился на свою первую работу — в "Связьтранснефть" на должность электромеханика связи на узел при НПС "Суходольная" в Ростовской области. Сергей уехал на новое место работы, но довольно быстро разочаровался — работа по большей части касалась решения различных административных вопросов и была совершенно не связана с какими-либо современными технологиями. Спустя пять лет Сергей решил сменить направление деятельности.
"И когда я понял, что хочу заняться чем-то более востребованным, купил толстенную книгу про компьютерные сети и начал потихоньку ее изучать. Благодаря тем знаниям, которые получил, впоследствии я устроился в компанию "МегаФон", затем в Сбербанк. Параллельно с этим я продолжал учиться, и в 2018 году получил сертификат CCNA (базовый уровень Cisco), а после и предложение о работе в Cisco Systems", — рассказал он. При этом, говоря об образовании в ПГУТИ, Сергей заметил, что вуз дал фундаментальные знания, которые легли в основу его профессионального становления.
Степан Федоров работает по профессии, но несмотря на это, необходимые для работы во frontend-разработке знания тоже получал самостоятельно — вне университета.
"Дело в том, что большее внимание в высших учебных заведениях принято уделять backend-разработке", — отметил он.
В режиме взаимодействия
Поддерживать связь с alma mater в традиции многих выпускников ПГУТИ. "Я уже около трех лет в комиссии ПГУТИ по оценке выпускных работ бакалавров, а в прошлом году оценивал и магистерские работы. Комиссия состоит из представителей ИТ-компаний, и по итогам защиты диплома выпускник вполне может получить offer (приглашение на работу. — прим. ред.). Насколько мне известно, в других вузах такого нет", — пояснил Федоров и добавил, что у вуза крепкие горизонтальные связи с ИТ-компаниями.
"Мой дипломный руководитель Надежда Федоровна Бахарева направляла меня на практику в различные компании", — говорит Степан и поясняет, что впоследствии такой опыт, конечно, помогает в трудоустройстве.
Интересно, что, по словам Сергея Власова, во времена его обучения в вузе, а это более 10 лет назад, ему не хватало именно практических, прикладных знаний. "А любая теория без применения ее на практике довольно быстро выветривается из головы, забывается", — подчеркивает Сергей. Сейчас с уверенностью можно сказать, что вуз эту проблему решил. О том, что многие курсовые и дипломные работы студентов ПГУТИ имеют серьезное прикладное значение, рассказывает Степан Федоров и другие представители ИТ-компаний, сотрудничающих с вузом.
На перспективу
Помощь вуза в трудоустройстве — это, конечно, хорошо. Однако и сам выпускник должен все же иметь определенные знания. Причем, по словам Степана Федорова, сейчас уровень требований к знаниям и объем стартовой информации для молодого специалиста значительно шире, чем те же 5-7 лет назад. "ИТ-сектор включает в себя очень большое количество вакансий разной направленности. Это и разработчики, и специалисты DevOps, и тестировщики, и аналитики. Так что выбор профессий в сфере ИТ сейчас весьма и весьма широк, но и знаний от специалистов — даже начального уровня — требуется больше, чем прежде", — подытожил Федоров.
При этом Сергей Власов, в свою очередь, заметил, что существует серьезное заблуждение об уровне английского языка, который требуется ИТ-специалистам для входа в международную компанию или на иностранный проект. "Конечно, без языка никуда. Это так. Но я за годы своей работы видел довольно большое количество людей с невысоким уровнем английского на инженерных должностях. Дело в том, что многим техническим специалистам чаще приходится общаться письменно, а не устно. Кроме того, от них больше требуется понимать, нежели говорить на нем. И это дает своеобразную фору — возможность подтянуть язык в процессе. Так что бояться языкового барьера не стоит. Но нужно понимать, что многое зависит от должности: если вы устраиваетесь проджект-менеджером или системным аналитиком, то тут без хорошего английского, конечно, не обойтись", — отметил Сергей.
Рассказывая о работе в крупной международной компании, он подчеркнул, что получал всестороннюю помощь от менеджеров компании. "По сути, я занимался лишь тем, что распечатывал документы, подготовленные специалистами компании для оформления визы и прочих разрешительных документов, и относил их в визовый центр. Кроме того, компания оплачивает мне и семье медицинскую страховку с полным комплексом услуг в частной клинике", — рассказывает Сергей. И это далеко не все бонусы, которые получает ИТ-специалист, работающий в международной корпорации — сюда можно отнести и офис с бесплатными чаем-кофе, фруктами и перекусами, и возможность оформления дополнительного выходного дня раз в квартал, и небольшой денежный фонд для неформальных встреч команды, и выделение средств на дополнительное обучение сотрудников, и предоставление возможности изучения языка, и многое-многое другое.
"Я бы хотел, чтобы молодые люди поняли простую мысль: нужно вкладывать в себя. Если ты хочешь роста, а на текущем месте работы вкладывать в твое развитие не готовы, делай это сам. И в конце концов ты обязательно найдешь компанию, которая будет готова тебя оценить. В Cisco, например, подчеркивается, что сотрудники — это актив, и отношение к ним соответствующее", — подытожил Сергей Власов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.