На площади Славы в Самаре с 16 по 18 июня покажут экспозицию к 60-летию со дня космического полета Валентины Терешковой

В пятницу, 16 июня, Самарская область вместе со всей Россией отмечает юбилей события космического масштаба — 60 лет назад первая на планете женщина Валентина Терешкова покорила космос.

Валентина Владимировна — личность легендарная. Волжанка, работница шинного завода, ставшая известной на весь мир, — единственная женщина на планете, кто совершил свой полет в одиночку. Ее позывной "Чайка" известен всему миру. Из космоса она возвратилась женщиной-легендой. Стоит отметить, что у Валентины Владимировны Терешковой особое отношение к самарскому региону. Ведь именно в Куйбышев ее доставили после космического полета в июне 1963 года.

Полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, став грандиозным историческим событием не только для СССР, но и для всего человечества, проложил дорогу на орбиту и другим представительницам прекрасной его половины. С 16 по 18 июня 2023 года на главных медиаэкранах областной столицы на площади Славы будут представлены сразу две выставки, посвященные советским и российским женщинам, прославившим нашу Родину своими полетами в космическое пространство, и самоотверженной работе на орбитальных станциях.

Именно 16 июня 1963 года Валентина Терешкова открыла эру женской космонавтики, совершив орбитальный полет на космическом корабле "Восток-6". К этой дате Госкорпорацией "Роскосмос" совместно с Московским музеем космонавтики подготовлена выставка "Космический взлет "Чайки" — о жизни, космической подготовке и полете первой женщины-космонавта планеты Земля. Полет Терешковой на космическом корабле "Восток-6" продолжался почти трое суток. Валентине Терешковой принадлежит достижение, которое невозможно ни повторить, ни превзойти. Она остается не только первой, но и единственной женщиной, совершившей одиночный космический полет. У слова "первопроходец" нет женского рода. Но есть лицо и судьба — великая, неповторимая судьба, крепко связанная с историей нашей страны.

Считается, что покорение космоса — это мужская работа, но женщины-космонавты выполняют ее наравне с мужчинами, не уступая ни в знаниях, ни в героизме, ни в профессионализме. От России в космосе побывало пять женщин, и каждый такой полет можно назвать историческим. Так родилась идея второй выставки – "Женское лицо российского космоса". Впервые Госкорпорация "Роскосмос" представляет уникальную фотовыставку, посвященную советским и российским женщинам, прославившим нашу Родину своими полётами в космическое пространство.

Редкие фотографии "пяти звезд" отечественной космонавтики позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полёту и работы на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни героинь-покорительниц космического пространства: Валентина Терешкова — Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке, 6-й космонавт нашей страны, 10-й космонавт Мира. Первая в мире женщина, совершившая космический полет; Светлана Савицкая — дважды Герой Советского Союза, 53-й космонавт нашей страны, 111-й космонавт Мира. Первая в мире женщина, совершившая выход в открытый космос; Елена Кондакова — Герой Российской Федерации, 80-й космонавт нашей страны, 317-й космонавт Мира. Первая в мире женщина, совершившая полугодовой космический полет; Елена Серова — Герой Российской Федерации, 119-й космонавт нашей страны, 537-й космонавт Мира; Анна Кикина — 131-й космонавт нашей страны, 592-й космонавт Мира. Первая из отечественных космонавтов-испытателей, совершившая космический полет на американском корабле типа Crew Dragon.

Сильные и женственные, смелые и трогательные, сосредоточенные и влюбленные в жизнь и свою работу — такими их запомнил объектив фотоаппарата и все жители нашей огромной страны.

Фотоэкспозиции на площади Славы будут представлены с 16 по 18 июня 2023 года включительно.