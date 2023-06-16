Т Плюс вложит более 3 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения Самарской области

ПАО "Т Плюс" и Правительство Самарской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключили Соглашение о партнерстве. Документ подписали генеральный директор компании Александр Вилесов и глава региона Дмитрий Азаров, об этом сообщает пресс-служба Т Плюс.

Соглашение предусматривает в течение двух лет привлечение инвестиций в размере 3,6 млрд рублей в модернизацию энергетического оборудования и теплосетевой инфраструктуры Самары, Новокуйбышевска и Тольятти в рамках работы в ценовых зонах.

На повышение надежности теплоснабжения жителей и организаций Самары, будут выделены 2,3 млрд рублей. Вложения энергокомпании в инфраструктуру Тольятти достигнут 900 млн рублей, Новокуйбышевска — 400 млн рублей.

"Благодаря переходу территорий на "альткотельную" энергокомпании удалось привлечь дополнительные средства, а также сохранить стабильно высокие показатели инвестиционной и ремонтной программ в регионе", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Александр Вилесов.

"Благодарен руководству компании "Т Плюс" за совместную работу по модернизации теплосетевой инфраструктуры в Самарской области. За последние несколько лет компания значительно увеличила инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения региона, а также темпы работ. Крайне важно, что сегодняшнее соглашение позволит провести перекладку 71 км теплосетей в трех крупнейших городах губернии. Это напрямую касается условий проживания десятков тысяч жителей", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее "Т Плюс" сообщала, что в 2023 году направит 7,2 млрд рублей на обновление тепловых сетей и станций в регионе. Компания планирует заменить 97,25 км трубопроводов, а также провести необходимые работы на энергообъектах.