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Власть и политика

Александр Милеев: "В Самарской области мера господдержки сделает жилье для молодежи более доступным"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платеж по ипотеке станет меньше для выпускников самарских ссузов и вузов. Молодежь, трудоустроенная по востребованной профессии, получит частичную компенсацию затрат на оплату ежемесячного платежа. Соответствующие поправки в закон "О молодом специалисте в Самарской области" приняли депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании 29 мая.

Новая мера поддержки молодежи

Самарская область испытывает острый дефицит рабочих рук. Количество безработных, по данным Минтруда губернии, меньше числа вакансий в несколько раз. Чтобы снизить кадровый голод на предприятиях и удержать начинающих работников, в регионе действуют меры государственной поддержки.

Изменения в закон "О молодом специалисте в Самарской области" разработаны Минтрудом по поручению губернатора Дмитрия Азарова. На заседании парламентарии единогласно поддержали поправки: теперь начинающие работники смогут получить частичную компенсацию затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотеке.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2023 года.
Мнение о поправках выразил вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев:
"Жилье — базовая потребность для молодого специалиста. У него еще нет большой зарплаты, чтобы самостоятельно платить за аренду или вносить платеж по ипотеке. При этом важно начать жить самостоятельно, без родителей. В Самарской области мера господдержки сделает жилье для молодежи более доступным. Мы помогаем новичку в профессии встать на ноги, наработать опыт, знания, меньше отвлекаясь на бытовые трудности. Господдержка убеждает молодых специалистов, что они выбрали действительно востребованную профессию, важную для общества и региона".

85 востребованных специальностей

Закон "О молодом специалисте в Самарской области" действует с 2016 года. Он предусматривает поддержку для выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования, которые в течение полугода после окончания обучения впервые устроились на работу. Специальность должна быть востребованной.

В перечень попали 85 профессий, среди которых рабочие и инженерные специальности: электромонтажник-наладчик, фрезеровщик, аппаратчик синтеза, инженер-технолог и другие. В перечне недавно появились 18 новых специальностей — их предложили внести предприятия ОПК региона. Прописан и возраст молодых сотрудников — до 35 лет включительно.

Помимо частичной компенсации затрат на ежемесячный платеж по ипотеке законом предусмотрены ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год; частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность; частичная компенсация затрат на получение высшего образования или дополнительного профессионального образования; частичная компенсация расходов по временному найму жилого помещения.

Молодой работник может выбрать несколько мер поддержки, но общий размер выплат не должен быть выше установленного порога: в этом году — 171 200 рублей. 10 млн рублей в областном бюджете на это заложены.

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