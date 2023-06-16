Тольяттиазот — партнер премии губернатора Самарской области

В Самаре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов именной премии губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков, Тольяттиазот выступил партнером мероприятия и подготовил для юных талантов специальные призы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Ежегодно, начиная с 2004 года, премии губернатора удостаиваются 60 школьников и студентов Самарской области. Награда присуждается детям, достигшим значительных результатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, а также призерам межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. Основная цель персональной поддержки областного правительства — содействие развитию творческих способностей подрастающего поколения и привлечение внимания к проблемам воспитания молодых талантов.
Лауреаты выдвигаются по таким номинациям, как "Социально значимая деятельность", "Художественное творчество", "Любительский спорт", "Учебная и научно-исследовательская деятельность" и "Техническое творчество". В этом году поддержку губернатора получили 6 тольяттинских дарований в трех номинациях: ученики МБОУ "Школа № 70" Екатерина Кислицина и МБОУ "Лицей № 51" Илья Пряхин, воспитанники детской школы искусств "Форте" Алиса Яковлева, МБОУ "Школа № 10" Ксения Грошева, МБОУ "Гимназия № 39" Полина Ложкина и студентка ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж" Анастасия Щежина.
Куратором именной премии губернатора 2023 года стал Самарский региональный центр для одаренных детей "Вега", с которым у ТОАЗа налажено плодотворное сотрудничество. Для его воспитанников предприятие регулярно проводит мастер-классы, а в мае этого года организовало специальную профильную смену в области химии. Причем образовательный процесс был максимально интересным: старшеклассники получили базовые знания в сфере химических технологий, посетили ряд культурных, спортивных мероприятий, встретились с общественными деятелями и титулованными спортсменами.
"На церемонии награждения собрались самые талантливые ребята Самарской губернии, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Их активная деятельность является достойным примером для всего подрастающего поколения нашего региона. Отрадно, что достижения юных талантов поддерживаются правительством Самарской области и лично губернатором Дмитрием Азаровым. Тольяттиазот также оказывает содействие одаренной молодежи, предоставляет возможность для развития и построения карьеры на одном из крупнейших предприятий химической промышленности. Мы стремимся заинтересовать, замотивировать детей и подростков, чтобы лучшие умы города и области оставались на своей малой Родине".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.