Тольяттиазот — партнер премии губернатора Самарской области

В Самаре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов именной премии губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков, Тольяттиазот выступил партнером мероприятия и подготовил для юных талантов специальные призы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ежегодно, начиная с 2004 года, премии губернатора удостаиваются 60 школьников и студентов Самарской области. Награда присуждается детям, достигшим значительных результатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, а также призерам межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. Основная цель персональной поддержки областного правительства — содействие развитию творческих способностей подрастающего поколения и привлечение внимания к проблемам воспитания молодых талантов.

Лауреаты выдвигаются по таким номинациям, как "Социально значимая деятельность", "Художественное творчество", "Любительский спорт", "Учебная и научно-исследовательская деятельность" и "Техническое творчество". В этом году поддержку губернатора получили 6 тольяттинских дарований в трех номинациях: ученики МБОУ "Школа № 70" Екатерина Кислицина и МБОУ "Лицей № 51" Илья Пряхин, воспитанники детской школы искусств "Форте" Алиса Яковлева, МБОУ "Школа № 10" Ксения Грошева, МБОУ "Гимназия № 39" Полина Ложкина и студентка ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж" Анастасия Щежина.

Куратором именной премии губернатора 2023 года стал Самарский региональный центр для одаренных детей "Вега", с которым у ТОАЗа налажено плодотворное сотрудничество. Для его воспитанников предприятие регулярно проводит мастер-классы, а в мае этого года организовало специальную профильную смену в области химии. Причем образовательный процесс был максимально интересным: старшеклассники получили базовые знания в сфере химических технологий, посетили ряд культурных, спортивных мероприятий, встретились с общественными деятелями и титулованными спортсменами.



"На церемонии награждения собрались самые талантливые ребята Самарской губернии, — рассказал заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ" Сергей Гулькин. — Их активная деятельность является достойным примером для всего подрастающего поколения нашего региона. Отрадно, что достижения юных талантов поддерживаются правительством Самарской области и лично губернатором Дмитрием Азаровым. Тольяттиазот также оказывает содействие одаренной молодежи, предоставляет возможность для развития и построения карьеры на одном из крупнейших предприятий химической промышленности. Мы стремимся заинтересовать, замотивировать детей и подростков, чтобы лучшие умы города и области оставались на своей малой Родине".