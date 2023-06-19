Депутата Госдумы и бизнесмена Владимира Кошелева могут лишить ученой степени кандидата экономических наук, которую он защитил более 10 лет назад в Самаре: уже два диссовета разных вузов России разоблачили его работу как плагиат, пишет "Самарское обозрение".
Диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук предприниматель защитил 6 апреля 2011 г. в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ). Одним из основных объектов изучения стали компании, входившие в созданную Кошелевым корпорацию "Авиакор".
Через два года в СГЭУ была создана базовая кафедра ЗАО "ППСО АО "Авиакор", заведующим которой стал Владимир Кошелев. Он также поступил в докторантуру и начал писать новую диссертацию и публиковаться в научных изданиях. На портале "Известные ученые" сейчас есть его страница со списком из 26 научных публикаций. В 2015-м ему даже прочили кресло ректора СГЭУ, которое могло освободиться в 2016 г. в связи с истечением срока полномочий Габибуллы Хасаева. Но к тому времени приоритеты были расставлены уже иным образом.
На защиту докторской Владимир Кошелев должен был выйти в 2015 году. И он ее написал — работа выложена на сайте СГЭУ и в Национальной электронной библиотеке. Однако на защиту не вышел. В вузе "СО" сообщили, что соискатель подал заявление о снятии диссертации с рассмотрения. На тот момент "чисткой" научных рядов уже вовсю занимался "Диссернет", и СМИ в Самарской области писали, что кандидатская диссертация будущего депутата не имеет достаточного процента оригинальности.
Сам Владимир Кошелев уверяет, что у него тогда просто не было времени на защиту. Бизнес рос, и не только в Самарской области. В 2016 г. Владимир Кошелев стал депутатом губернской думы, возглавив комитет по строительству и став членом фракции "Единая Россия". А через пять лет получил проходное место в федеральном списке ЛДПР и добрался до кресла в Госдуме. Как раз накануне этих выборов "Диссернет" взялся и за Кошелева.
Заявление о лишении ученой степени (ЗОЛУС) Владимира Кошелева поступило в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) в марте 2021 г. (то есть всего лишь за месяц до того, как истекал 10-летний срок, в течение которого возможно инициировать соответствующую процедуру). ВАК направила кандидатскую Владимира Кошелева сначала в Башкирский госуниверситет, профильный диссовет которого обнаружил, что доля оригинального текста диссертации составляет всего 50,93%. К заключению комиссия диссовета приложила таблицу, занявшую более 100 листов, на которых детально сравнивались фрагменты самарской работы и 27 других публикаций, вышедших раньше. Заключение от 22 октября 2021 г. было единогласным: рекомендовано лишить ученой степени. К аналогичному выводу 24 ноября 2022 г. пришли и в РЭУ им. Г. В. Плеханова. За решение также проголосовали все присутствовавшие.
Стоит отметить, что для принятия решения ВАК достаточно заключения одного диссовета, не связанного с участниками спорной защиты. Но в случае с Владимиром Кошелевым решили, что требуется еще и третье. Его должны дать ученые Московского государственного строительного университета. Заседание назначено на 26 июня.
Владимир Кошелев утверждает, что обжаловал первое заключение, так как оно нарушало его права. В частности, говорит Кошелев, вуз не учел, что кандидат на момент рассмотрения находился в больнице. А во втором случае не совсем верно оказался выбран сам вуз. Тем не менее официальная информация до сих пор фиксирует наличие двух заключений диссоветов о необходимости лишения депутата статуса кандидата наук.
Если какие-либо моменты процедуры, прописанной в специальном положении о присуждении и лишении ученых степеней, нарушены, это также может быть основанием для направления работы в другой диссовет. "Мы работаем четко по процедуре", — говорит начальник аспирантуры и докторантуры Самарского государственного социально-педагогического университета Алла Бусыгина. В новый диссовет работа может быть передана также, если экспертный совет ВАК разошелся в своих выводах с предыдущим диссоветом. В любом случае, если назначается уже третий диссовет, это говорит о том, что сомнения есть, замечает Алла Бусыгина.
Окончательного же вердикта можно ждать только после того, как работа пройдет экспертный совет ВАК, и уже ВАК направит все материалы в Министерство науки и высшего образования РФ, принимающее окончательное решение. Редко, но оно бывает отличным от позиции предыдущих инстанций.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.