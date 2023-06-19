Депутата Госдумы и бизнесмена Владимира Кошелева могут лишить ученой степени кандидата экономических наук, которую он защитил более 10 лет назад в Самаре: уже два диссовета разных вузов России разоблачили его работу как плагиат, пишет "Самарское обозрение".

Диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук предприниматель защитил 6 апреля 2011 г. в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ). Одним из основных объектов изучения стали компании, входившие в созданную Кошелевым корпорацию "Авиакор".

Через два года в СГЭУ была создана базовая кафедра ЗАО "ППСО АО "Авиакор", заведующим которой стал Владимир Кошелев. Он также поступил в докторантуру и начал писать новую диссертацию и публиковаться в научных изданиях. На портале "Известные ученые" сейчас есть его страница со списком из 26 научных публикаций. В 2015-м ему даже прочили кресло ректора СГЭУ, которое могло освободиться в 2016 г. в связи с истечением срока полномочий Габибуллы Хасаева. Но к тому времени приоритеты были расставлены уже иным образом.

На защиту докторской Владимир Кошелев должен был выйти в 2015 году. И он ее написал — работа выложена на сайте СГЭУ и в Национальной электронной библиотеке. Однако на защиту не вышел. В вузе "СО" сообщили, что соискатель подал заявление о снятии диссертации с рассмотрения. На тот момент "чисткой" научных рядов уже вовсю занимался "Диссернет", и СМИ в Самарской области писали, что кандидатская диссертация будущего депутата не имеет достаточного процента оригинальности.

Сам Владимир Кошелев уверяет, что у него тогда просто не было времени на защиту. Бизнес рос, и не только в Самарской области. В 2016 г. Владимир Кошелев стал депутатом губернской думы, возглавив комитет по строительству и став членом фракции "Единая Россия". А через пять лет получил проходное место в федеральном списке ЛДПР и добрался до кресла в Госдуме. Как раз накануне этих выборов "Диссернет" взялся и за Кошелева.

Заявление о лишении ученой степени (ЗОЛУС) Владимира Кошелева поступило в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) в марте 2021 г. (то есть всего лишь за месяц до того, как истекал 10-летний срок, в течение которого возможно инициировать соответствующую процедуру). ВАК направила кандидатскую Владимира Кошелева сначала в Башкирский госуниверситет, профильный диссовет которого обнаружил, что доля оригинального текста диссертации составляет всего 50,93%. К заключению комиссия диссовета приложила таблицу, занявшую более 100 листов, на которых детально сравнивались фрагменты самарской работы и 27 других публикаций, вышедших раньше. Заключение от 22 октября 2021 г. было единогласным: рекомендовано лишить ученой степени. К аналогичному выводу 24 ноября 2022 г. пришли и в РЭУ им. Г. В. Плеханова. За решение также проголосовали все присутствовавшие.

Стоит отметить, что для принятия решения ВАК достаточно заключения одного диссовета, не связанного с участниками спорной защиты. Но в случае с Владимиром Кошелевым решили, что требуется еще и третье. Его должны дать ученые Московского государственного строительного университета. Заседание назначено на 26 июня.

Владимир Кошелев утверждает, что обжаловал первое заключение, так как оно нарушало его права. В частности, говорит Кошелев, вуз не учел, что кандидат на момент рассмотрения находился в больнице. А во втором случае не совсем верно оказался выбран сам вуз. Тем не менее официальная информация до сих пор фиксирует наличие двух заключений диссоветов о необходимости лишения депутата статуса кандидата наук.

Если какие-либо моменты процедуры, прописанной в специальном положении о присуждении и лишении ученых степеней, нарушены, это также может быть основанием для направления работы в другой диссовет. "Мы работаем четко по процедуре", — говорит начальник аспирантуры и докторантуры Самарского государственного социально-педагогического университета Алла Бусыгина. В новый диссовет работа может быть передана также, если экспертный совет ВАК разошелся в своих выводах с предыдущим диссоветом. В любом случае, если назначается уже третий диссовет, это говорит о том, что сомнения есть, замечает Алла Бусыгина.

Окончательного же вердикта можно ждать только после того, как работа пройдет экспертный совет ВАК, и уже ВАК направит все материалы в Министерство науки и высшего образования РФ, принимающее окончательное решение. Редко, но оно бывает отличным от позиции предыдущих инстанций.