За три дня в Самарской области поймали 56 пьяных водителей

За три дня, с 16 по 18 июня, в Самарской области во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали 56 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же правоохранители выявили более 1800 разных нарушений ПДД. Так, девять человек сели за руль без водительских прав, 253 — нарушили правила тонировки, 73 — неправильно перевозили детей, а 245 — не воспользовались ремнями безопасности. Помимо этого, 76 водителей не пропустили пешеходов на переходах.

Кроме того, правоохранители поймали на нарушениях 36 мотоциклиста и 96 пешеходов. Еще 19 нарушителей управляли средствами индивидуальной мобильности.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.