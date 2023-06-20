Профессию Марии Сефединовой сложно назвать типично женской. Она — врач-хирург, который лечит пациентов с гнойно-хирургической патологией. Мария трудится в хирургическом отделении № 2 КПХ Клиник СамГМУ, ежедневно спасая жизни людей. В преддверие Дня медицинского работника она поделилась, каково быть врачом такой специальности и рассказала об особенностях работы.

Врач по призванию

Мария с детства знала, что станет врачом как ее отец.

"Еще тогда я поняла и приняла, что самое важное, что может делать человек — это помогать другому человеку, — говорит Мария Сефединова. — Я с раннего детства знаю, что такое ночные дежурства, и если папы сегодня нет дома — он в эту минуту спасает людям жизнь. Вместе с книгой "Волшебник Изумрудного города" я читала его студенческий анатомический атлас Синельникова. И, несмотря на то, что училась в инженерно-техническом классе и уделяла много времени начертательной геометрии и инженерной графике, у нас не было сомнения — я буду врачом. Мы с папой до сих пор делимся друг с другом клиническими случаями, теперь уже — каждый своими".

Впервые в операционную Мария попала будучи студенткой третьего курса лечебного факультета СамГМУ. С того момента с кафедрой и клиникой она больше не расставалась. Занималась наукой, постоянно дежурила со своими преподавателями–хирургами в дни экстренных дежурств. Затем поступила в клиническую ординатуру по специальности "Хирургия". На вопрос "Какие качества важны для хирурга?" Мария отвечает цитатой основателя гнойной хирургии Валентина Войно-Ясенецкого: "Орлиный глаз, львиное сердце и женские руки".

"Такие вещи, как первая ассистенция хирургу, первая самостоятельная операция с наставником, первая победа — они никогда не забудутся, — говорит врач. — Септическая, или, другими словами, гнойная хирургия — объемная, энергоемкая, интеллектуальная и высокоорганизованная отрасль хирургии. Мы всегда на стыке нескольких дисциплин, всегда в содружестве с коллегами других специальностей. Хирургия — это всегда команда".

Позитив для пациентов

Мария признается: профессия раскрыла в ней множество личных качеств — милосердие, твердость характера, эмоциональную и физическую стойкость. Без этих качеств врачу не обойтись, ведь главная задача хирурга — в кратчайшие сроки принять решение и провести операцию. Иногда счет идет на минуты.

"В нашей профессии, как и в любой другой, есть свои особенности и тонкости, — рассказывает Мария Сефединова. — Нередко нам приходится проводить органоуносящие операции, ампутации сегментов конечностей. Это доставляет эмоциональные страдания нашим пациентам, но благодаря совместной работе со структурными подразделениями вуза мы помогаем им с реабилитацией, подбором индивидуальных экзопротезов и возвращением к обычной жизни, где больше нет болезни".

Всех своих сложных пациентов Мария хорошо помнит. Как они боролись за жизнь, не падая духом. Как спустя время после ампутации обеих ног приезжали на машине с ручным управлением и приветствовали ее, крича в окно: "Юрьевна, это я!". Ведь за каждым пациентом — не просто диагноз и история болезни, но и уникальная жизненная история.

"В нашем отделении встречаются совершенно разные люди с разными социальными статусами и судьбами, — говорит Мария. — Но, оказываясь в одной палате, они все учатся помогать друг другу. Те, кто может ходить, помогают лежачим, молодые помогают старшим. И говорят: "Мария Юрьевна, у нас в палате — как дома!". Наш медицинский коллектив всегда живет в таком приподнятом настроении, мы любим шутить над собой, друг над другом. Наши пациенты это чувствуют и это вселяет в них позитив. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником и пожелать им оставаться такими же талантливыми и становиться с каждым днем только лучше!".